Napoli, il messaggio per Spalletti è inaspettato: lo ha detto davvero

Un bellissimo messaggio per il tecnico del Napoli Luciano Spalletti. A dirlo è stato un suo collega allenatore.

Luciano Spalletti sta ottenendo tantissimi consensi da parte di tifosi e addetti ai lavori. Non potrebbe essere altrimenti visto la stagione straordinaria con il Napoli. E naturalmente i consensi arrivano anche da tantissimi colleghi che riconoscono la bravura del tecnico toscano e la bellezza del suo Napoli.

Uno di questi è Dejan Stankovic che a gennaio ha affrontato il Napoli uscendo sconfitto per 2-0. Stankovic, in una lunga intervista al Corriere dello Sport, ha toccato l’argomento azzurri, spendendo parole al miele per Luciano Spalletti: “Il Napoli, un sogno di squadra e un grande allenatore, quello della squadra di Spalletti è davvero il più bel calcio d’Europa”.

L’intervista poi tocca tanti altri argomenti, uno in particolare: Sinisa Mihajlovic. Oltre a condividere la nazionalità, Stankovic ha diviso sia alla Lazio che all’Inter lo spogliatoio con l’ormai compianto Mihajlovic: “E’ stato il mio punto di riferimento in ogni situazione. Era un amico e un compagno, ma soprattutto era ostinato. Quando aveva un’idea in testa, non c’era nulla che lo fermasse.”

Stankovic, tra i complimenti a Spalletti e il ricordo di Mihajlovic

“Sinisa era diretto e positivo, e aveva una straordinaria capacità di recupero dopo un errore, sia verso gli altri che verso se stesso.” ha continuato Stankovic. “Mi ha fatto crescere più velocemente e mi ha dato un indirizzo nella vita.”

Il tecnico della Sampdoria ricorda poi quando è arrivato in Italia e ha trovato proprio in Mihajlovic un punto di riferimento nello spogliatoio: “Quando sono arrivato in Italia alla Lazio, avevo solo diciannove anni e gli chiedevo consigli su tutto, anche sulla vita privata. Era molto protettivo e in un attimo riusciva ad arrivare dritto al punto. Se oggi sono diventato un uomo risoluto, lo devo a lui. Sinisa mi ha spiegato la vita e mi ha dato la forza per superare le difficoltà. Gli sarò sempre grato per tutto ciò che ha fatto per me.”