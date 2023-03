Napoli, la sentenza di Cassano su Spalletti è netta: tifosi infuriati

L’ex attaccante Antonio Cassano lancia la sentenza netta su Luciano Spalletti. Di certo i tifosi del Napoli non saranno felici.

Antonio Cassano come al solito è abituato a non avere peli sulla lingua. L’ex attaccante, che nel suo girovagare per i campi italiani ed europei ha vestito le maglie tra le altre di Roma, Real Madrid, Milan e Inter, ha parlato del tecnico del Napoli Luciano Spalletti. Come al solito l’ha fatto tramite il suo spazio su Twitch nella Bobo TV e, come al solito, il suo giudizio è stato molto netto.

Per Cassano le possibilità che Spalletti lasci Napoli, con buona pace per i tifosi azzurri, ci sono. Inutile nasconderlo, anzi. ” Spalletti ha raggiunto un ottimo risultato con la squadra partenopea.” ha dichiarato Cassano. “Li ha portati al primo posto in classifica in Serie A e ai quarti di finale di Champions League. Non penso che possa fare molto di più.”

Da qui la possibilità, secondo Cassano, che il tecnico toscano decida di cambiare aria. Ma questo punto si aprirebbe anche il toto panchina. Secondo Cassano sono poche le possibilità di fronte a Spalletti. La principale di queste riguarda proprio un’ex club dove il talento di Bari Vecchia ha giocato. Ed è una possibilità molto, ma molto prestigiosa: il Real Madrid.

Spalletti, Cassano è sicuro: “Lo vedo al Real. Alla Juve non durerebbe un giorno”

“La squadra dove potrebbe essere più apprezzata la sua idea di calcio sarebbe il Real Madrid, soprattutto in caso di un addio di Ancelotti dalla panchina del club spagnolo.” ha continuato Cassano, il quale poi passa a sviscerare le altre ipotesi, soprattutto italiane che potrebbero pararsi davanti al tecnico attualmente sulla panchina del Napoli.”

Per Cassano c’è una panchina che assolutamente Spalletti non sarebbe in linea con le sue caratteristiche: “Una sua eventuale destinazione alla Juventus non sarebbe possibile, durerebbe meno di un giorno e mezzo. Mentre una possibile scelta in Serie A potrebbe essere rappresentata dal Milan o dalla Fiorentina.”