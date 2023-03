🚨 Napoli-Milan, tegola pesantissima: si fa male in Nazionale e lascia il ritiro

Il calciatore abbandona il ritiro della nazionale e nelle prossime ore si sottoporrà ad accertamenti: Napoli e Milan osservano la situazione

In poco più di due settimane, tra il 2 e il 18 aprile, Napoli e Milan si affronteranno in tre circostanze tra campionato e Champions League. La tripla sfida dirà tanto in campionato ma metterà in palio un posto per la semifinale europea. Pertanto Luciano Spalletti e Stefano Pioli metteranno in piedi le rispettive strategie per ottenere i risultati desiderati.

Le ultime notizie provenienti dalle nazionali non sono però positive per i rossoneri. Pioli rischia di perdere, almeno per il primo dei tre match in programma tra pochi giorni, uno dei giocatori in grado maggiori garanzie nel blocco arretrato in questo momento. Il calciatore in questione si è fatto infatti male con la nazionale francese.

Milan, infortunio al polpaccio per Pierre Kalulu: il difensore rossonero oggi tornerà a Milano

La notizia raccolta dalla redazione di ‘RMC Sport’ strappa un sorriso a Luciano Spalletti. Una tegola si abbatte sul suo collega milanista a pochi giorni dalla sfida del Maradona tra le due formazioni. Pierre Kalulu ha preso una brutta botta al polpaccio in occasione dell’amichevole della Francia Under 21 contro l’Inghilterra. Una gara in cui i giovani ‘blues’ sono terminati al tappeto in modo rovinoso (sconfitta per 4-0).

Il difensore centrale ex Lione salterà pertanto la gara di martedì contro la Spagna. Kalulu, infatti, secondo quanto raccolto dal media francese oggi farà rientro in Italia, a Milano. Il giocatore nella giornata di domani si sottoporrà poi ad ulteriori accertamenti per comprendere l’entità dell’infortunio patito contro i ‘Tre Leoni’. Stefano Pioli fa naturalmente gli scongiuri e spera di poter contare sul transalpino per il fondamentale triplo match contro il Napoli. Le prossime ore faranno chiarezza sulla vicenda. Spalletti, intanto, resta spettatore interessato della situazione. Il centrale è diventato uno degli elementi abituali dell’undici, sia nella difesa a quattro sia in quella a tre dopo la variazione tattica pensata dall’allenatore parmigiano negli ultimi mesi.