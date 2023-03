😱 Addio Kim e colpo di scena: Napoli, sostituto impensabile

Il Napoli valuta le opzioni per il futuro in difesa, sopratutto in caso di partenza di uno dei suoi pilastri. Ecco i nomi per sostiturlo.

C’è la difesa al centro dei futuri movimenti di mercato del Napoli. Negli ultimi anni, è proprio questo settore quello in cui Giuntoli ha piazzato i colpi più sorprendenti, prima con Juan Jesus e poi con Kim Min-jae. Attualmente, il reparto arretrato partenopeo è il meno battuto della Serie A (solo 16 gol subiti in 27 partite), e la dirigenza campana vuole continuare su questa strada.

Obiettivo principale: mantenere alto il livello della difesa a prescindere dalle richieste di mercato. La scorsa estate, per esempio, la cessione di Koulibaly ha portato un grosso incasso e permesso di arrivare a Kim. Ma tra pochi mesi potrebbe essere proprio il coreano a voler lasciare il Napoli. Il centrale ex Fenerbahçe sta vivendo una stagione clamorosa, e ha attirato grande interesse all’estero.

Soprattutto per via della sua clausola rescissoria, che vale solo 20 milioni di euro. Il Napoli sta cercando di fargli rinnovare il contratto, alzando o proprio togliendo la clausola dall’accordo, ma al momento ancora non è arrivata la firma. La permanenza di Kim in azzurro non è quindi affatto scontata, e Giuntoli sta quindi già pensando al suo sostituto, come spiega un esperto.

Chi rimpiazzerà Kim al Napoli: ecco i nomi caldi del mercato

Di questo tema ha parlato il giornalista Rai Ciro Venerato, sul telegiornale della tv pubblica italiana. La sua opinione è che, in caso di partenza del difensore coreano, il Napoli avrebbe una rosa di quattro nomi tra cui scegliere per il suo erede in azzurro. La decisione, però, per varie ragioni non sarà semplice. Il primo della lista, Ndicka dell’Eintracht, chiede per esempio un contratto molto alto: 6 milioni di euro all’anno.

Opzione impensabile, per una squadra che ha un tetto salariale a 4,5 milioni a stagione. Ecco perché già da tempo Giuntoli si era orientato a Tiago Djalò del Lille, che però si è rotto il crociato, e ora diventa un rischio acquistarlo. Restano due nomi, Demiral e Becao, “ritenuti discreti ma non eccelsi”, spiega Venerato. Secondo il giornalista, il percorso preferenziale del Napoli è quindi convincere Kim a restare ancora a lungo in squadra.