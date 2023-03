🚨 Infortunio grave, salta Napoli-Milan: batosta terribile

Brutte notizie per il Milan in vista del Napoli: uno giocatore in particolare sarà out. Stefano Pioli resta in apprensione.

Il Milan di Stefano Pioli, una volta terminata la sosta per le nazionali, al rientro in campo in Serie A troverà davanti a sé con suoi subito un big match. E che big match! In programma ci sarà infatti Napoli-Milan, questa domenica due aprile al Diego Armando Maradona. Per il momento le due squadre si incontreranno in Serie A, mentre una decina di giorni dopo si ritroveranno rivali in Champions League. Le ultime però rappresentano una tegola per il tecnico e i tifosi rossoneri.Â

Il Milan, al rientro in campo per la Serie A, se la vedrà quindi con il Napoli di Luciano Spalletti. Ma nel frattempo alla corte di Stefano Pioli non sono arrivate buone notizie.

Pierre Kalulu, infatti, dopo l’infortunio rimediato al seguito della Nazionale Francese Under 21, si è questa mattina sottoposto agli esami strumentali del caso. Ma le risposte sono state negative. Tegola per la difesa rossonera.

Milan, c’è l’esito degli esami per Pierre Kalulu: out contro il Napoli per una lesione al polpaccio. I dettagli

Arrivano novità , quindi, dall’infermeria del Milan. Perché come reso noto anche dal giornalista sportivo, Daniele Longo: “Questa mattina Pierre Kalulu è stato sottoposto a esami di controllo che hanno evidenziato una lesione del muscolo soleo del polpaccio destro. Nuovo controllo strumentale verrà effettuato fra una settimana”.

Il difensore centrale francese sarà perciò rivalutato tra una settimana per comprendere meglio come le cure stanno procedendo e quanto effettivamente sarà indisponibile. Si stima un’assenza almeno di circa 15/20 giorni, per poter recuperare nel modo migliore possibile. Salterà , quindi, Napoli-Milan prevista domenica 2 aprile. Ma la speranza del tecnico rossonero è quella di poterlo riavere a disposizione, sempre contro i partenopei, almeno nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League. Occhio poi anche a Simon Kjaer che scenderà in campo contro gli azzurri da diffidato.