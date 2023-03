Milan, tegola in vista del Napoli: Pioli in ansia

Si avvicina il big match della Serie A che vedrà protagonisti il Napoli ed il Milan. Il tecnico dei rossoneri Pioli è in ansia: ecco perché.

Il Napoli capolista è pronto a rituffarsi sul campionato dopo la sosta dovuta agli impegni delle nazionali. La squadra, come confermato dal club attraverso un report, tornerà ad allenarsi nella mattinata di martedì al fine di preparare al meglio la prossima sfida in programma. Il calendario, in particolare, domenica sera propone il big match casalingo contro il Milan chiamato a rilanciarsi dopo alcuni passaggi a vuoto.

I rossoneri sono reduci da 2 sconfitte patite per mano della Fiorentina e dell’Udinese e di un pareggio con la Salernitana che hanno minato la tranquillità del gruppo. La qualificazione alla prossima edizione della Champions League è ancora possibile ma, per centrare l’obiettivo, Stefano Pioli dovrà cercare di risolvere le numerose criticità emerse a livello di gioco nelle ultime settimane. Il 3-4-2-1, che ha consentito di strappare il pass per i quarti di finale del torneo europeo, in campionato ha smesso di essere funzionale.

Il tecnico, in queste ore, sta quindi valutando l’idea di cambiare di nuovo assetto e tornare al 4-2-3-1 così da irrobustire la retroguardia e agevolare il rilancio di Rafael Leao. Il portoghese non segna dal 14 gennaio e nelle settimane successive è riuscito a fornire soltanto un assist. Numeri deludenti che, di fatto, hanno fatto finire in stand-by la trattativa relativa al rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. L’ala sinistra chiede 7.5 milioni netti all’anno più 2 al momento della firma. Il club, invece, non ha alcuna intenzione di andare oltre i 6 milioni già messi sul piatto.

Milan, Pioli in ansia per Kalulu

Pioli, oltre a cercare un modo per riportare Leao al top della forma, nei prossimi giorni spera di ricevere anche notizia confortanti in merito a Pierre Kalulu. Il difensore, infatti, è rientrato a Milano in seguito all’infortunio al polpaccio rimediato in nazionale e nella giornata odierna si sottoporrà a nuovi esami che consentiranno allo staff medico di fare un punto della situazione.

Al momento, come spiegato da ‘Il Corriere dello Sport’, la presenza del francese in campo è da considerare a rischio. Ulteriori sviluppi sono attesi a stretto giro di posta ma intanto Pioli sarà chiamato a scegliere il suo sostituto. Possibile l’impiego di Malick Thiaw, salito alla ribalta grazie alle ultime buone prestazioni, o di Simon Kjaer lamentatosi pubblicamente del poco spazio ricevuto.