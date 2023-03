🚨 Napoli, disavventura per Lozano: è successo in Nazionale

Lozano si è reso protagonista di una disavventura. Ecco cosa è accaduto nel corso del match che il Messico ha disputato contro la Giamaica.

Si sono rivelati più complicati del previsto gli impegni con le Nazionali per alcuni giocatori del Napoli. Giovanni Di Lorenzo, ad esempio, contro l’Inghilterra ha causato un rigore mentre ieri, sul campo del Malta, ha rimediato un’ammonizione che lo costringerà a saltare il prossimo impegno con la maglia dell’Italia. Hirving Lozano, dal canto suo, ha dovuto far fronte ai fischi dei tifosi arrabbiati per l’ultimo risultato conseguito dal Messico.

La selezione del Ct Diego Cocca ha infatti pareggiato 2-2 con la Giamaica. Gli africani sono passati inizialmente in vantaggio grazie alla rete firmata da Bobby Reid, al quale ha poi risposto Orbellin Pineda. In seguito, a riportare avanti la Giamaica ci ha pensato Edson Alvarez con Lozano che, su rigore, ha evitato ai suoi una clamorosa sconfitta. Il pari ha comunque infastidito la maggior parte del pubblico presente allo stadio che, al termine della gara valevole per la Nations League della Concacaf, ha cominciato a contestare i giocatori in campo.

A rispondere alle critiche è stato lo stesso Lozano. “Penso che i tifosi debbano supportarci, devono stare con noi. Nessun compagno di squadra vuole perdere, danno sempre il massimo. Cerchiamo di vincere e a volte sono i media ad influenzare questo rapporto tra noi e i tifosi. La Giamaica è una rivale molto forte e ha reso difficile il nostro gioco. Continueremo a migliorare”.

Napoli, Lozano fischiato in nazionale

Il rientro in Italia di Lozano è previsto nelle prossime ore, con l’ala destra che si metterà subito a disposizione del tecnico Luciano Spalletti in vista del big match di domenica contro il Milan. Il suo obiettivo, adesso, consisterà nel cercare di regalare alla città lo scudetto e la Champions League. A breve, però, sarà chiamato anche a rispondere alla proposta spedita dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli relativa al rinnovo del contratto.

Il messicano, come noto, è legato al club partenopeo fino al 2024 ma i contatti finora andati in scena non si sono rivelati sufficienti per individuare un principio d’intesa. Il Napoli, infatti, gli ha offerto un prolungamento a cifre più basse rispetto a quelle percepite (4.5 milioni netti all’anno). Le interlocuzioni proseguiranno ma, in assenza di un accordo, le parti sono destinate a separarsi in estate.