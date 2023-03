Napoli-Osimhen, rimpianto con la Nigeria: brutte notizie

Non certo belle notizie per Victor Osimhen durante le qualificazioni alla Coppa d’Africa. Ecco cosa è successo all’attaccante del Napoli.

Con la sosta per le nazionali i campionati si sono fermati. Il calcio per club lascia il posto al calcio per le selezioni nazionali. Anche i calciatori del Napoli, una nutrita schiera di calciatori, sono partiti alla volta dei rispettivi paesi, laddove, tra luci ed ombre, stanno affrontando i vari match che per la maggior parte sono legati alle qualificazioni alle prossime rassegne continentali.

Anche Victor Osimhen, capocannoniere del Napoli e del campionato italiano, ha lasciato la città partenopea alla volta della sua Nigeria per affrontare le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa. La Nigeria punta molto sulla manifestazione continentale, anche per riscattare la clamorosa non qualificazione agli ultimi mondiali. Un peso non indifferente per una delle principali seleziono del calcio del continente africano.

Il calendario della Nigeria prevedeva due match ravvicinati contro la Guinea Bissau. Match che, classifica alla mano, erano fondamentali per le gerarchie del girone di qualificazione. Il primo match è stato perso per 1-0, mentre nel secondo match si è verificato il risultato opposto, con la vittoria della Nigeria ai danni della Guinea Bissau.

Nigeria, Osimhen due partite a secco nelle qualificazioni alla Coppa d’Africa

La notizia, e solo per la stagione eccezionale di Osimhen la si può considerare notizia, è che l’attaccante del Napoli è andato a secco in entrambe le occasioni. Sia nel match di andata, quello perso dalla Nigeria, sia nella vittoria di misura del ritorno. Per la cronaca, a decidere questo secondo match è stato il rigore trasformato da Simon al minuto 30. Rigore che ha consentito alla Nigeria di sbloccare un risultato poi difeso fino alla fine.

Osimhen è partito titolare e ha giocato tutti i 90′ ma non è riuscito a scrivere il suo nome sul tabellino dei marcatori. Con questa vittoria comunque la Nigeria torna in vetta al girone di qualificazione, superando proprio la Guinea Bissau. Adesso la nazionale di Osimhen guida il gruppo con 9 punti. Seconda, come detto, la Guinea Bissau a 7 e terza la Sierra Leone a 5. Ultimo posto, e qualificazione praticamente già compromessa, per Sao Tome e Principe a quota 1.