Out in Nazionale, ora rischia Napoli-Milan: il top fa tremare tutti

Brutte notizie dal ritiro della Nazionale, ora rischia di saltare Napoli-Milan. Le condizioni del top player fanno tremare i tifosi.

Alla ripresa, si andrà davvero con il fiato sospeso. Nel weekend parte il rush finale, quello dove si decideranno i giochi. Sia in Serie A che in Champions League. E sia in Serie A che in Champions League, si affronteranno due corazzate del calcio nostrano come Napoli e Milan. E proprio il prossimo 2 aprile ci sarà il primo dei tre atti che si consumeranno sino al 18 dello stesso mese, data della gara di ritorno dei quarti di finale della Coppa Campioni.

Un triplice appuntamento al quale Napoli e Milan arrivano in maniera diametralmente opposta. Gli azzurri di Luciano Spalletti arrivano con il piede a tavoletta sull’acceleratore, mentre quelli di Stefano Pioli arrivano con qualche perplessità in più. E a pensare che all’andata di campionato fu uno scontro del tutto pari. Uno scontro deciso meramente degli episodi, ma che lanciò definitivamente la formazione partenopea verso il dominio che tutti stanno testimoniando finora. Per i rossoneri, invece, la sconfitta con gli azzurri fu forse l’inizio del declino, poi deflagrato nel corso di questo inverno.

Napoli-Milan, piove sul bagnato per Pioli: ennesimo forfati in vista, il top rischia

Il momento fortunato del Milan, però, tarda a rimostrarsi. Nonostante qualche buon acuto nell’ultimo periodo, i lombardi appaiono piombati nuovamente in uno stallo di prestazioni e di risultati. A complicare tutto è anche la cattiva sorte, come mostrato dall’infortunio di Pierre Kalulu con la Nazionale Under 21 della Francia. E ora un altro top player dei rossoneri è a serio rischio per la gara col Napoli.

Chi? Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è tornato in questa sosta a vestire la maglia della sua Svezia, ma il problemino muscolare accusato ieri in rifinitura ha preoccupato tutti. E in particolare gli è costata la convocazione per la gara di questa sera contro l’Azerbaigian. Una notizia che fa tremare tutti i tifosi del Milan, visto che Ibra ora rischia di dover dare forfait anche in vista della super trasferta di Napoli.