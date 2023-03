🔴 Napoli, tegola per Spalletti: salta il Milan

Il Napoli è costretto a fare a meno di uno dei giocatori della rosa per un infortunio in Nazionale: probabilmente salterà il Milan

Il prossimo weekend tornerà la Serie A con la ventottesima giornata, che vedrà il Napoli affrontare il Milan allo stadio Maradona. Ai partenopei bastano cinque vittorie per certificare l’aritmetica vittoria dello scudetto, il terzo della storia e il primo dopo trentatré anni. Non sarà semplice battere i rossoneri, soprattutto dopo la sosta, che ha visto impegnati diversi big della squadra di Luciano Spalletti: su tutti, Giovanni Di Lorenzo, Stanislav Lobotka e Victor Osimhen.

La sosta per le Nazionali ha dato, purtroppo per le due squadre, due infortunati. Il Milan sarà costretto a fare a meno di Pierre Kalulu, probabilmente il miglior difensore centrale a disposizione di Stefano Pioli. E’ andata ‘meglio’ a Luciano Spalletti, che non dovrà fare a meno di un titolarissimo. Tuttavia, è comunque più che fastidioso il problema di Bartosz Bereszynski, che è rimasto a curarsi nel ritiro della Polonia negli ultimi giorni.

Napoli, infortunio per Bereszynski: parla il giocatore

Bartosz Bereszynski, terzino del Napoli e della Polonia, ha parlato ai microfoni di TVP Sport: “Sapevo quando mi è arrivata la diagnosi che non sarei sceso in campo e serve un po’ di tempo per il recupero. Non so se riuscirà a essere a disposizione per la prossima partita col Milan, sto facendo una corsa contro il tempo per recuperare al più presto. In questi giorni farò dei test, dipenderà dagli esiti”. Il terzino ha subito un problema al ginocchio sinistro che lo terrà fuori per qualche settimana.

Spalletti dovrà dunque fare a meno del sostituto naturale di Giovanni Di Lorenzo, che con la maglia dell’Italia ha disputato entrambe le partite, sia contro l’Inghilterra, sia con Malta. In questa stagione, Bereszynski ha disputato 17 partite tra Serie A e Coppa Italia, di cui soltanto una con la maglia del Napoli, contro la Cremonese in Coppa nell’eliminazione ai calci di rigore dopo il 2-2 dei 120′. E l’esordio in campionato con gli azzurri dovrà attendere ancora un po’.