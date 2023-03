❌ “Italia, che flop!”: l’azzurro delude, anche i tifosi del Napoli sono senza parole

L’Italia ha cominciato il nuovo corso con la cavalcata verso l’Europeo del 2024. Uno degli azzurri di Roberto Mancini ha deluso le aspettative.

Il nuovo ciclo dell’Italia verso gli Europei del 2024 è cominciato con il freno a mano tirato. La prima partita contro l’Inghilterra ha ancora mostrato i limiti di una nazionale alla quale evidentemente serve tempo per ritrovarsi al meglio. Una prima sconfitta che ha ovviamente deluso il pubblico dello Stadio Diego Armando Maradona che si aspettava qualcosa di più dai ragazzi di Roberto Mancini. Poi il successo contro Malta per i primi tre punti nel girone. C’è tanto da migliorare anche se il commissario tecnico pare essere positivo anche sul futuro.

Certo, andranno ben formulate anche le prossime convocazioni. Nota positiva di sicuro l’impatto di Retegui, già a due gol in due partite. Un ottimo approccio con la compagine azzurra, anche se contro la nazionale inglese non è bastato. Da capire, adesso, cosa farà Mancini anche in futuro, a chi verrà dato spazio per le prossime partite. Se è vero che Retegui ha lasciato subito un buon segno con la nazionale, c’è anche chi ha fortemente deluso le aspettative.

Italia, il flop di Jorginho ha spiazzato tutti

Uno di quelli che non ha ben figurato in questo nuovo percorso della nazionale è stato di sicuro Jorginho. L’ex centrocampista del Napoli è definito da ‘Tuttosport’ nell’edizione odierna come un vero e proprio “flop”, soprattutto nella partita contro l’Inghilterra dopo l’italo-brasiliano non ha trovato la quadra giusta e non ha mostrato quelle garanzie che invece sembravano concrete fino a qualche mese fa, banalmente quando l’Italia ha conquistato l’Europeo.

“La delusione più fragorosa è arrivata da Jorginho – scrive ‘Tuttosport’ – che contro l’Inghilterra è stato travolto”, l’analisi sulla partita del centrocampista attualmente in forza all’Arsenal. “La sua crisi è l’esemplificazione di come il ct sia chiamato a una radicale svolta rispetto alle dinamiche dell’Europeo”, scrive ancora oggi il quotidiano. Un’idea sulla quale ora Mancini dovrà lavorare in maniera concreta.