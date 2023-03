Napoli-Milan, la previsione fa discutere i tifosi: “Fortunatissimo…”

La partita tra Napoli e Milan di Champions League e la previsione del grande ex fa discutere i tifosi: non c’è dubbio

Il Napoli domenica prossima affronterà il Milan allo stadio Maradona per la partita di campionato. Un match che sarà l’antipasto della doppia sfida in Champions League, valida per i quarti di finale. Entrambe le squadre possono dirsi soddisfatte di questo sorteggio, soprattutto per aver evitato le maggiori big europee. Infatti, dall’altra parte del tabellone ci sono Real Madrid, Chelsea, Bayern Monaco e Manchester City, che inevitabilmente partirebbero tutte e quattro favorite.

La situazione è chiara, Napoli e Milan voglio arrivare in semifinale di Champions dove incontrerebbero la vincente di Benfica e Inter. Il calcio italiano ha la concreta possibilità di portare in finale una big. E Stefan Schwoch, grande ex azzurro, ha parlato proprio della possibilità del Napoli di superare il turno. Sarebbe un risultato clamorosamente importante per il club partenopeo, che non aveva nemmeno mai raggiunto i quarti prima di quest’anno.

Napoli, le parole di Schwoch sul Milan

Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di ‘Punto Nuovo Show‘, su Radio Punto Nuovo: “Devi fare sempre sognare quando arrivi ad alti livelli, il Napoli deve farlo, ha avuto un sorteggio fortunatissimo. I partenopei hanno grandi possibilità di arrivare in semifinale e se passerà non ci saranno top club fino alla fine”. Parole chiare, che dimostrano come per l’ex attaccante il Napoli sia favorito nella sfida contro il Milan. Sicuramente, saranno due partite molto diverse rispetto a quella di campionato.

Il Milan domenica prossima dovrà fare a meno di Pierre Kalulu, mentre Luciano Spalletti non avrà Bartosz Bereszynski dopo un infortunio avuto durante il ritiro con la Polonia. Ma Giacomo Raspadori ha completamente recuperato dal problema muscolare avuto qualche settimana fa, che lo ha costretto a restare fuori per sette partite tra Serie A e Champions League. Il Napoli sa bene che dovrà avere tutti i giocatori della rosa a disposizione per affrontare il tour de force.