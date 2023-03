🚨 Napoli, pericolo cessione in estate e non è Osimhen: tifosi spiazzati

In estate saranno molte le big che busseranno alla porta del Napoli. Non solo per Osimhen, Spalletti trema anche per un altro calciatore.

La stagione del Napoli ha inevitabilmente fatto drizzare le antenne ai top club europei. Le big del vecchio continente hanno messo nel mirino diversi calciatori azzurri. Naturalmente tra i principali giocatori partenopei a destrare interesse c’è Victor Osimhen. Una stagione come la sua non può non attirare l’attenzione da parte di chi ha visto nel nigeriano un calciatore in grado di fare la differenza ovunque.

Già questa estate Osimhen era stato nel mirino del Manchester United. Una trattativa che, col senno di poi per fortuna del Napoli, non si concretizzò. Osimhen quindi è rimasto a Napoli e sappiamo tutti l’apporto che sta dando in questa stagione alla squadra di Spalletti. Non solo il nigeriano comunque è sui taccuini di mezza Europa. Anche il suo compagno di reparto, il georgiano Kvaratskhelia, è seguito da diversi top club. Ed anche il difensore Kim.

Proprio per questo il Napoli, come rivelato dal collega di Sky Gianluca Di Marzio, vorrebbe rinnovargli il contatto. Anche perché, nell’attuale accordo, è presente una clausola rescissoria che rischia di rendere abbastanza agevole, soprattutto qualora dovessero scendere i campo i club di Premier League, l’acquisto del difensore coreano. Una situazione che il tecnico Luciano Spalletti, che considera Kim indispensabile, vorrebbe evitare ad ogni costo.

Napoli, si lavora al rinnovo di Kim. L’obiettivo è eliminare la clausola

“La situazione più impellente per il Napoli riguarda quella del rinnovo di Kim.” ha dichiarato Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky. “Le caratteristiche del suo contratto lo rendono un unicum. In particolare una clausola rescissoria che potrebbe cambiare tutto. Mentre per Kvaratskhelia non ci sono clausole rescissorie, in quello di Kim c’è una clausola che ha due step.”

Il giornalista passa poi nel dettaglio: “C’è una clausola da 50 milioni per un club non top e una da 70 milioni per un club top. Sono cifre che, ad oggi, sono briciole per i club di Premier League. Se il Napoli riesce a fare un nuovo contratto e ad eliminare o aumentare questa clausola, risolve alla radice il rischio che qualche club di Premier possa approfittarne.”