“Non è vero…”: Napoli, doccia fredda per Kvaratskhelia

Nelle ultime ore era circolata la voce attorno all’attaccante del Napoli Kvaratskhelia, ecco però che arriva la secca smentita.

Nella stagione del Napoli, che attualmente vede gli azzurri primi in classifica e ai quarti di Champions League, traguardo storico per gli azzurri uno dei calciatori che si è maggiormente messo in mostra è Kvaratskhelia. L’attaccante georgiano è già stato, quando manca ancora un pezzo di stagione, autore della doppia doppia tra gol e assist stagionali.

Naturalmente i tifosi azzurri sperano che il talento georgiano possa rimanere quanto più a lungo possibile in azzurro. Questo anche se naturalmente ci troviamo di fronte ad un calciatore che è finito, come era prevedibile, nel mirino delle big europee. Primo passo per scongiurare un addio dopo solo una stagione potrebbe essere il rinnovo del contratto.

Nella giornata di oggi si erano susseguite diverse voci riguardanti le trattative per il rinnovo. Su Sky Sport però abbassano un po’ le speranze. E’ vero che i margini circa un rinnovo del contratto ci sono tutti, così come anche la volontà del calciatore che non si preclude affatto un secondo anno in azzurro. Ma da qui alla fumata bianca ce ne passa.

Napoli, ancora presto per il rinnovo di Kvaratskhelia

Il collega di Sky Sport Francesco Modugno ha parlato a proposito: “In Georgia, c’è molto rumore intorno al rinnovo del contratto di Kvaratskhelia. Se ne sta parlando molto. Però non ci sono ancora conferme. Non è vero che la cosa è già chiusa.” La fumata bianca quindi non è ancora in dirittura d’arrivo, ma la soluzione potrebbe essere trovata presto.

“Se ne sta parlando molto sul web.” ha concluso Modugno. “Monitoriamo la situazione. Di certo c’è la volontà di lavorare per trovare un accordo permetta al Napoli di trattenere Kvaratskhelia nel prossimo mercato. Una soluzione che soddisfi le esigenze di entrambe le parti e che permetta al Napoli di avere un giocatore di grande talento come Kvaratskhelia nel prossimo futuro.”