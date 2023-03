💸 Napoli, pioggia di milioni in arrivo: De Laurentiis gongola

Il Napoli di Luciano Spalletti sta stracciando ogni record in qualsiasi competizione. Ancora grandi notizie per gli azzurri.

La stagione del Napoli sta assumendo in questa stagione contorni a dir poco storici. Manca ormai poco, possiamo dire solo l’ufficialitĂ e poi la formazione partenopea e i suoi tifosi potranno festeggiare la vittoria del titolo, un terzo scudetto che manca da ben 33 anni. La capolista della Serie A ha un vantaggio netto sulle principali inseguitrici, addirittura diciannove punti sulla Lazio seconda in classifica e ancora di piĂą sulle milanesi.

Con lo scudetto in arrivo il club azzurro può concentrarsi anche sulla Champions League. La squadra di Spalletti è stata protagonista finora di un rendimento eccezionale, ha ottenuto vittorie e ha abbattuto rivali importanti come Ajax e Liverpool e ora è probabilmente la squadra favorita per raggiungere la finale di Instanbul.

Il club partenopeo affronterĂ il Milan in un derby italiano, doppio confronto che vedrĂ gli azzurri favoriti ed eventualmente potrebbe affrontare in semifinale la vincente tra Inter e Benfica. In cittĂ aumentano intanto i festeggiamenti, crescono di giorno in giorno e manca davvero poco allo scudetto.

Napoli, sold out e non solo per il Milan

Il club azzurro affronterĂ il Milan campione d’Italia di Stefano Pioli, uno scontro che comincerĂ nel weekend e vedrĂ le due squadre affrontarsi per tre volte in poche settimane. Ora c’è grande attesa per la sfida del Maradona in Champions League ed è ovviamente previsto il tutto esaurito per il match di ritorno. Per l’occasione il Napoli ha messo davvero prezzi importanti, eccetto uno sconto del 20 % per gli abbonati in campionato. Per questo motivo, come riporta il Corriere dello Sport, è previsto un record d’incassi per il match, la societĂ potrebbe incassare tra i cinque ed i sei milioni di euro.

Tutto esaurito e record di incassi per la societĂ partenopea, l’ennesima buona notizia di una stagione straordinaria. Il Napoli è protagonista finora di un’annata straordinaria, ma c’è la consapevolezza che che quest’annata può fare ancora meglio. La possibilitĂ di andare oltre c’è e la finale di Instanbul non è utopia.