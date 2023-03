Napoli-Milan, brutte notizie per gli azzurri: ora si teme il peggio

La notizia che arriva per i tifosi azzurri in occasione di Napoli-Milan non garantisce per il meglio: si teme che possa verificarsi ancora l’episodio.

La prima sfida che toccherà al Napoli alla ripresa del campionato, dopo la pausa per le gare fra Nazionali, è l’impegnativo confronto contro il Milan. Una sfida sempre affascinante, che sarà soltanto la prima del mese di aprile. L’ospiterà lo Stadio Diego Armando Maradona per il ritorno del campionato di Serie A, ma poi a partire dalla seconda metà del mese il confronto di ripeterà in Champions League prima a San Siro e poi a Fuorigrotta.

In entrambe le occasioni casalinghe, i calciatori del Napoli potranno fare affidamento anche sulla spinta della propria gente. Si registrerà, infatti, un doppio sold-out, che porterà per la società partenopea a un bilancio davvero da record in quanto a presenze per l’annata in corso.

Non tutte le notizie però sono positive, nella misura in cui al pienone dello stadio non corrisponde ultimamente un ambiente completamente azzurro e momenti altamente empatici per ciò che concerne le Curve. Esiste infatti un contrasto che va avanti ormai da tempo a causa del regolamento d’uso dell’impianto di Fuorigrotta, che impedisce l’ingresso in campo di vessilli vari e bandiere ai tifosi del Napoli.

Napoli-Milan, Stadio Maradona ancora muto? Le ultime sul regolamento d’uso

Secondo quanto riferisce l’edizione odierna de ‘La Repubblica’, per tale motivazione il tifo organizzato dello Stadio Maradona risponderà ancora una volta o col silenzio o addirittura con l’assenza. Lo Stadio del Napoli potrebbe divenire sempre più silenzioso, perché è il modo, l’unico modo, per i gruppi di “protestare” rispetto a un regolamento che considerano eccessivamente restrittivo, il quale al contempo non è valido per il Settore Ospiti.

Tuttavia, nonostante il vuoto e il silenzio, la posizione delle istituzioni non cambia. Sia quelle locali, sia i responsabili dell’ordine pubblico, sia il presidente De Laurentiis sono fermissimi sulle regole istituite. Ciò non toglie che si auspica un ammorbidimento di alcune linee, magari attraverso quale iniziativa. Il quotidiano prospetta la possibilità di un minimo contributo spesa per garantire le coreografie sugli spalti almeno nelle occasioni più importanti. Il Napoli d’altronde sta vivendo una stagione storica, che merita ogni omaggio e supporto anche e sopratutto sugli spalti.