Napoli, che manna per Spalletti: notizia d’oro prima del Milan

Il Napoli si prepara alla ripresa contro il Milan, intanto una vera e propria manna per Luciano Spalletti. La notizia è oro colato per gli azzurri

La ripresa non sarà semplice, ma il Napoli ha tutte le carte in regola per continuare la propria marcia trionfante verso lo Scudetto. In attesa di capire quali saranno gli effettivi scenari di questo mese di aprile, gli azzurri scaldano i motori per la ripresa del 2 aprile. Per la prossima giornata di campionato, la formazione allenata e guidata da Luciano Spalletti ospiterà il Milan campione in carica tra le mura dello Stadio Diego Armando Maradona.

Il primo dei tre atti che animerà il mese di aprile di Napoli e Milan. Dopo la sfida valida per la Serie A, le due corazzate si sfideranno nei quarti di finale di UEFA Champions League. Un palcoscenico inedito per gli azzurri, che però vivono il paradosso di essere favoriti nonostante lo status di debuttanti. Guai a sottovalutare i rossoneri, anche Spalletti lo ha ribadito a gran voce nel corso delle sue ultime uscite mediatiche. Tuttavia, l’entusiasmo è alto e non si può ignorare. Così come non si può ignorare la piccola grande manna che fa sorridere tutti i napoletani prima del confronto coi milanisti.

Napoli ritrova Raspadori: sarà l’uomo in più di questo rush finale degli azzurri? Spalletti sorride

Quale? Il rientro a pieno regime di Giacomo Raspadori. L’ex attaccante del Sassuolo è pronto a rientrare al meglio, dopo il problema muscolare che lo ha tenuto out per quasi un mese. E che lo ha anche costretto a saltare gli ultimi due appuntamenti della Nazionale di Roberto Mancini. Adesso, Raspadori è pronto a tornare a pieno nelle rotazioni di Luciano Spalletti, per la gioia e la felicità del tecnico toscano.

Dopotutto, il numero 81 del Napoli è una delle tante armi segrete degli azzurri. Nessuno in rosa ha le caratteristiche che ha Raspadori, soprattutto in quella zona di campo. Oltre ad essere un jolly, l’ex neroverde può aggiungere qualità ed imprevedibilità tra le linee. Anche in combutta con Osimhen, creando una trazione ancor più anteriore per l’assetto di Luciano Spalletti. Una notizia d’oro, in vista del super aprile che attende il Napoli.