Napoli, nuova maglia in arrivo: ecco quando sarà indossata

Il Napoli sta realizzando una nuova maglia speciale per celebrare al meglio la conquista dello scudetto: tutti i dettagli.

Il Napoli, da ormai diverse settimane, ha iniziato a sognare ad occhi aperti. Il rendimento degli azzurri in questi mesi è stato eccezionale, rendendo concreta la possibilità di vincere non soltanto lo scudetto ma anche la Champions League. Il tricolore, in città, manca da 33 anni: un tabù destinato ad interrompersi presto. Quando? Nel giro di qualche settimana. Il 30 aprile, giorno in cui si terrà la trasferta sul campo della Salernitana, rappresenta la data più probabile.

Non è poi da escludere che le celebrazioni possano scattare una settimana prima: tutto dipenderà dai risultati conseguiti dalla Lazio seconda a -19 e dall’Inter terza a -21. La città, intanto, si sta preparando per celebrare al meglio lo storico trionfo. Alcuni quartieri, ad esempio, si sono già vestiti a festa mentre le strutture ricettive dislocate nel territorio hanno già fatto il pieno di prenotazioni.

Il presidente Aurelio De Laurentiis, dal canto suo, sta riflettendo sul premio economico da erogare ai componenti della rosa e dello staff tecnico. Ma non finisce qua perché il club, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Mattino’, a breve metterà in commercio anche una serie di maglie speciali dedicate proprio alla conquista dello scudetto. Ad occuparsene, in particolare, è la figlia del patron azzurro ovvero Valentina.

Napoli, pronta la maglia celebrativa dello scudetto

Le divise, spiega il quotidiano, “sono in fase di realizzazione in vista del grande evento che si avvicina” e verranno presentate ufficialmente a stretto giro di posta. Si tratta del terzo kit da collezione del club partenopeo, dopo quelli dedicati ad Halloween (molto ben accolto dalla piazza), al Natale e a San Valentino (che invece hanno riscosso meno successo).

Il Napoli, al tempo stesso, ha cominciato a pianificare le prossime mosse. Oggi, ad esempio, sono emerse indiscrezioni relative al ritiro estivo e alla possibilità di disputare 4 match amichevoli contro squadre della Major League Soccer. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, dal canto suo, sta sondando il mercato alla ricerca di nuovi elementi di qualità da regalare a Luciano Spalletti. Lazar Samardzic, in tal senso, rappresenta un obiettivo concreto. Occhio, inoltre, a Rasmus Hojlund sul quale i partenopei punteranno forte in caso di cessione di Victor Osimhen al Manchester United.