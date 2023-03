De Laurentiis-Napoli, pronto l’annuncio a sorpresa: giocatori in delirio

Il presidente del Napoli De Laurentiis sta per annunciare la maxi sorpresa. I giocatori sono pronti a festeggiare.

Il cammino, sia in Italia che in Europa, è stato perfetto. Ed ora il Napoli conta di raccogliere quanto seminato in questi mesi. In attesa di tornare a giocare in Champions League (l’andata dei quarti col Milan si terrà il 12 aprile), gli azzurri da ormai diversi giorni hanno ricominciato ad allenarsi in vista del prossimo impegno di campionato. Il calendario, domenica, propone il big match della 28esima giornata proprio contro i Campioni d’Italia.

Un match che, di fatto, sancirà il passaggio di consegne ufficiali. I rossoneri, quarti a -23 dalla capolista, sono ormai fuori dai giochi titolati e sperano di concederà la stagione con almeno un piazzamento in zona Champions. Un obiettivo alla portata ma comunque non facile da raggiungere, alla luce della folta concorrenza e della possibile risalita della Juventus (che conta di riprendersi i 15 punti che le sono stati tolti).

Tutt’altro clima, invece, nell’ambiente partenopeo euforico per lo strepitoso cammino della squadra di Luciano Spalletti. I timori espressi nella scorsa estate da una larga fetta della tifoseria, in merito all’effettiva competitività della squadra dopo la partenza dei 4 senatori, sono stati spazzati via lasciando spazio alla gioia e alla felicità. Il terzo scudetto della storia è ormai ad un passo e resta soltanto da capire quanto la festa potrà scattare in città.

Napoli, De Laurentiis ha fissato i premi per lo scudetto

La data più probabile è quella del 30 aprile, giorno in cui è prevista la trasferta sul campo della Salernitana. Non è però da escludere che le celebrazioni possano iniziare una settimana prima ma dipenderà dal rendimento delle inseguitrici. Questione di giorni, comunque, con il Napoli che conta di chiudere la pratica a stretto giro di posta.

Il presidente Aurelio De Laurentiis, intanto, sta ragionando sul premio scudetto da erogare ai componenti della rosa e dello staff tecnico. Si tratterà, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Mattino’, di un “maxi-regalo” a cui si dovrebbe po aggiungere una festa a bordo della Mosc Crociera nel golfo di Napoli. Fin qui le parti coinvolte hanno preferito evitare di parlare dell’argomento, così da concentrarsi soltanto sulle questioni di campo. Adesso, invece, il traguardo è all’orizzonte.