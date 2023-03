Napoli-Milan, che notizia per i tifosi: adesso è ufficiale

Si avvicinano le sfide di Champions League tra il Napoli ed il Milan. Oggi sono arrivate ottime notizie per i tifosi azzurri: le novità.

La stagione, fin qui, è stata eccezionale ed ha consentito di spazzare via tutti i dubbi espressi da una larga fetta della tifoseria dopo la partenza di senatori del calibro di Lorenzo Insigne, Dries Mertens, Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz. Adesso il Napoli proverà a renderla indimenticabile, attraverso la conquista non soltanto dello scudetto (che in città manca da 33 anni) ma anche della Champions League.

Per quanto riguarda il tricolore, la pratica è molto vicina dall’essere archiviata. I 19 punti di vantaggio nei confronti della Lazio rappresentano, ad 11 gare dal termine del campionato, un gap consistente ed ora resta soltanto da vedere quando potrebbe scattare la festa. La data più probabile è quella del 30 aprile, giorno in cui andrà in scena la trasferta sul campo della Salernitana. Possibile, però, che la matematica conquista del titolo arrivi già una settimana prima nel caso in cui i biancocelesti dovessero rallentare la propria marcia.

Ormai, quindi, è soltanto una questione di tempo e le varie zone di Napoli hanno cominciato a prepararsi in vista delle celebrazioni. Per quanto riguarda la Champions i partenopei, dopo aver concluso la fase a gironi da testa di serie ed eliminato l’Eintracht Francoforte agli ottavi, affronteranno il Milan ai quarti. L’andata si disputerà a San Siro il 12 aprile mentre il ritorno allo stadio Maradona andrà in scena il 18 aprile.

Napoli-Milan, via alla vendita dei biglietti

Nella giornata odierna sono arrivate buone notizie per i tifosi azzurri in vista di quest’ultima gara. Oggi infatti, a partire da mezzogiorno, partirà la vendita dei biglietti per assistere al big match. I tagliandi per la tribuna Posillipo costeranno 272 euro, per la tribuna Nisida 176, per i distinti 104, per le curve. Per comprarli basterà collegarsi al sito di Ticketone o recarsi in uno dei punti vendita abilitati situati sul territorio.

“Per le prime 48 ore, e precisamente fino alle ore 12.00 di giovedì 30 marzo – spiega il Napoli attraverso il comunicato – la vendita sarà riservata ai soli abbonati della stagione 2022/23”. I quali avranno la possibilità di usufruire della prelazione e dello sconto sul prezzo intero del biglietto.