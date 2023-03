“Pronti a fare follie”, ma De Laurentiis gode: colpo di scena Napoli

Il Napoli, grazie alle vittorie ottenute in campo, è diventato un brand di successo. De Laurentiis esulta in vista della prossima estate.

Il Napoli si prepara ad affrontare la parte conclusiva della stagione. Fin qui gli azzurri hanno stupito il mondo, facendo la voce grossa sia in Italia che in Europa. Adesso l’obiettivo è cogliere i frutti del lavoro fatto in precedenza e far impazzire di gioia la piazza partenopea. Lo scudetto è ad un passo ma il club non vuole fermarsi: nel mirino c’è pure la Champions League. Un traguardo alla portata del gruppo guidato da Luciano Spalletti.

La fase a gironi si è conclusa con una comoda qualificazione da testa di serie mentre agli ottavi di finale l’Eintracht Francoforte è stato triturato senza particolari patemi d’animo. Ai quarti ci sarà da scavalcare l’ostacolo Milan: la doppia sfida si terrà il 12 ed il 18 aprile, con la vincente che affronterà nel turno successivo una tra l’Inter ed il Benfica. Avversarie complicate e ricche di elementi di qualità, ma comunque non superiori al Napoli.

L’opportunità di scrivere pagine importanti della storia della società è quindi concreta e non a caso il presidente Aurelio De Laurentiis, in questi giorni, sta ragionando sull’entità dei premi economici da distribuire alla squadra. Il numero uno azzurro, al tempo stesso, ha iniziato a pianificare le prossime mosse di mercato e i dettagli del prossimo ritiro estivo. Per quanto riguarda quest’ultimo argomento, nella giornata odierna sono emerse una serie di interessanti indiscrezioni.

Napoli emergono dettagli sul ritiro estivo

De Laurentiis, in particolare, a luglio vorrebbe due ritiri tradizionali in Trentino o in Abruzzo. Ad agosto, invece, la squadra disputerà una serie di amichevoli internazionali. La MLS, dal canto suo, si è fatta avanti mettendo sul piatto 4 test match compreso quello con il Toronto del grande ex Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi. Si vedrà più avanti, perché il Napoli sta ricevendo un gran numero di inviti.

Gli organizzatori di vari tornei, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Mattino’, “sono pronti a fare follie” per avere il Napoli. “Le trattative sono in corso freneticamente” ed ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime settimane. Ora la concentrazione degli azzurri è unicamente rivolta alle gare all’orizzonte.