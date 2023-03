Napoli, peripezia per Osimhen: è successo davvero

Disavventura per l’attaccante nigeriano del Napoli. Ecco cosa è accaduto ad Osimhen durante la sosta delle nazionali.

Non certo una sosta per le nazionali positiva quella di Osimhen. L’attaccante del Napoli, reduce da un lungo periodo positivo con la maglia del club, in questi giorni è stato impegnato con la maglia della Nigeria nelle qualificazioni per la Coppa d’Africa che si terrà in Costa d’Avorio il prossimo gennaio.

L’avversario che la Nigeria ha dovuto affrontare in queste due partita è stata la Guinea Bissau, rivale della nazionale di Osimhen per il primo posto del girone. I due match si sono conclusi con un risultato speculare. All’andata la Guinea Bissau ha sorpreso la Nigeria padrona di casa con il risultato di 1-0. Il ritorno, giocato in Guinea Bissau si è invece concluso con il risultato opposto, ossia la vittoria della Nigeria per 1-0 sugli avversari.

In entrambe le occasioni Osimhen è rimasto a secco. Non certo una prova positiva, considerando anche che nella precedente partita del girone di qualificazione, contro la cenerentola Sao Tome e Principe, l’attaccante del Napoli aveva segnato ben 4 gol e che anche nella partita contro la Sierra Leone, l’unica in grado di impensierire Nigeria e Guinea Bissau per la qualificazione, Osimhen era risultato decisivo segnando uno dei due gol che hanno permesso ai suoi di portare a casa i tre punti. Per l’attaccante azzurro però è arrivata anche un’altra mazzata, decisamente meno brutta, ma che comunque gli farà storcere un po’ il naso.

Osimhen, la pausa per le nazionali gli fa perdere la maschera portafortuna.

Diventata ormai oggetto iconico a Napoli, la maschera di Victor Osimhen è andata perduta. A riferirlo è il giornalista napoletano Raffaele Auriemma che in un tweet annuncia che l’attaccante ha perso la sua maschera portafortuna durante il viaggio di ritorno dal match tra Nigeria e Guinea Bissau.

Auriemma ha anche rivelato che una nuova maschera è in produzione, ma per il momento Osimhen, per il match contro il Milan della prossima giornata di Serie A dovrà ricorrere alla vecchia maschera. Sperando che anche questa si riveli particolarmente fortunata per l’attaccante nigeriano.