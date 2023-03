😮 Gosens a sorpresa: ecco chi preferisce tra Napoli e Milan in semifinale

Gosens dice la sua sulla possibile avversaria dell’Inter in semifinale di Champions League: chi preferisce il tedesco tra Napoli e Milan?

Finita la pausa per le nazionali, ecco pronta a riprendere la stagione dei club, con la nuova giornata di campionato prevista per questo weekend. Poi, nel corso della prossima settimana, toccherà alle coppe europee. Il Napoli si prepara dunque anche alla curiosa tripla sfida contro il Milan: una gara in Serie A e due in Champions League, con vista sulla semifinale.

Nel frattempo, oggi i ragazzi di Spalletti sono stati stuzzicati da uno dei loro avversari in stagione, il laterale tedesco dell’Inter Robin Gosens. Il 28enne ex Atalanta non sta vivendo una delle migliori stagioni in carriera, a causa dei tanti infortuni, ma resta un giocatore importante per i nerazzurri. Il Napoli deve ancora affrontarli al Maradona nel ritorno in Serie A, il 21 maggio prossimo.

Ma l’Inter è stata anche la prima squadra italiana a battere i partenopei in questa stagione, sconfiggendoli per 1-0 a San Siro il 4 gennaio scorso. Questo fa dei nerazzurri, al di là dell’andamento incostante avuto finora, un avversario temibile per il Napoli, anche in vista di una semifinale europea. E proprio di questo ha parlato oggi a ‘La Repubblica’ Gosens.

Gosens stuzzica il Napoli: ecco chi si attende in semifinale di Champions

Il tedesco ha giocato appena 25 minuti nell’unica sfida tra Inter e Napoli in questa stagione, ma in carriera ha all’attivo due reti segnate ai partenopei, con la maglia dell’Atalanta. Le due squadre potrebbero ritrovarsi in semifinale di Champions, se il Napoli avrà la meglio del Milan e l’Inter eliminerà il Benfica. Gosens, però, non sembra essere troppo d’accordo con questo pronostico.

“Chi affronterei in un’eventuale semifinale? Mi piacerebbe il derby“ ha confessato a ‘La Repubblica’. Nulla in particolare contro il Napoli, ma per il laterale nerazzurro la sfida col Milan è “il massimo che un giocatore possa vivere”. Gosens sa piuttosto bene di cosa parla, dato che in vita sua ne ha giocati già tre di derby di Milano ne ha giocati tre in questa stagione e due nella precedente, ottenendo 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.