😠 “Osimhen come Recoba”: Napoli, attacco netto e tifosi gelati

Mentre la Juventus è sotto inchiesta per il caso plusvalenze, in diretta viene comparata la situazione di Victor Osimhen a quella di Alvaro Recoba nel 2006.

La stagione di Serie A potrà dirsi del tutto conclusa, soltanto quando sarà chiarita anche la situazione della Juventus a livello giudiziario e finanziario. La penalizzazione che sta scontando per l’indagine sulle plusvalenze potrebbe essere rivista. Nella misura in cui i 15 punti potrebbero esserle restituiti oppure potrebbe aumentare la sanzione.

L’argomento è stato approfondito dal giornalista Claudio Zuliani attraverso uno dei suoi video-commenti condivisi su ‘YouTube’. Il collega incalza sull’immobilismo da parte del Procuratore federale Chinè che, a suo avviso, si preoccupa in modo minuzioso della condizione della Juventus e avrebbe tralasciato il Napoli, nella circostanza dell’affare che ha portato Victor Osimhen dal Lille in Serie A.

“Per la Juventus è sempre lo stesso, deve difendersi dall’attacco. Alla fine due anni di procedimento giudiziario sugli stessi “reati”, perché così li reputa l’accusa?”, esordisce Zuliani, che prende le parti dei bianconeri: “La Juventus ogni volta ne esce e poi deve difendersi dal successivo, che però è la stessa cosa. Prendiamo il mondo del calcio e stabiliamo cosa si fa dal punto di vista della regolamentazione delle plusvalenze di tutte le squadre. Condanniamo se necessario, ma non è il caso perché non c’è una norma. Lo faremo quando la norma esisterà . Puliamo il pregresso e diciamo: da oggi in poi funziona così, altrimenti ci sarà questo tipo di conseguenza”.

Caso plusvalenze, Zuliani: “Osimhen come Recoba nel 2006, c’è accanimento verso la Juventus”

Il punto focale del discorso di Claudio Zuliani è che, dal suo punto di vista, ad oggi la Juventus è sotto accusa per un sistema che in realtà non ha ancora dei confini ben chiariti in quanto alla sua gestione. Di conseguenza ritiene che tutto sorga per un accanimento nei riguardi della squadra torinese: “Se capiterà a voi che non seguite la Juventus, un giorno ve ne renderete conto. Altrimenti è un accanimento contro una squadra. Di quante prove c’è bisogno per capire che siamo di fronte a un accanimento nei riguardi di una squadra? La Procura di Lille?”.

Da qui comincia l’invettiva che coinvolge il Napoli, Zuliani ne parla così: “Le carte sono state inviate al Procuratore Chinè, perché quelli di Lille hanno fatto un’indagine sulla plusvalenza Osimhen. Se non c’è accanimento nei confronti di una squadra ossia la Juventus, allora perché non esaminiamo anche questi fascicoli e apriamo un procedimento serio su quella che potrebbe essere l’unica plusvalenza fittizia di questo circo? Ci sono dei giovani che sono andati al Lille ma non hanno mia giocato dal punto di vista professionistico con questa plusvalenza. Facciamo come nel 2006, quando Recoba non poteva giocare per il passaporto ottenuto con documenti falsi e invece lo hanno fatto giocare? È la stessa cosa del capocannoniere di quest’anno e intanto, come nel 2006, diciamo che è colpa della Juventus e la penalizziamo per più campionati e coppe. Ma non è come in quell’anno, la Juventus va fino in fondo. Se le negherete la difesa, andrà fino al TAR. E se succederà , il castello di carte del campionato italiano si sgretolerà ”.