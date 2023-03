🔴 Napoli, è ufficiale: brutte notizie per il club e i tifosi

Appena inizia il mese di aprile per i tifosi del Napoli non arrivano le migliori notizie per una delle gare previste dal calendario.

Prima del confronto di Champions League a San Siro, ovvero il Milan-Napoli che varrà l’andata dei quarti di finale del torneo continentale, la squadra azzurra affronterà prima i rossoneri in casa, al Maradona di Fuorigrotta, e poi si fermerà a Lecce, a ridosso di Pasqua, per affrontare la formazione di mister Baroni. In nessuno dei due impegni il tecnico Luciano Spalletti ammetterà cali di concentrazione: la stagione è ancora lunga e non sono concessi passi falsi.

La mentalità forte e la compattezza devono essere i punti chiave per questi impegnativi mesi che attendono la squadra. Anche perché ci saranno circostanze in cui mancherà o sarà ridotto l’appoggio principale, ovvero quello dei tifosi. Le regole e i divieti stanno rendendo sempre più complesso l’accesso alle trasferte per i sostenitori azzurri, a meno che abbiano a disposizione i requisiti richiesti.

Con una circolare del Ministero dell’Interno, infatti, è stata resa ufficiale da poco la decisione dell’Osservatorio per Lecce-Napoli, rispetto alle misure di sicurezza che saranno adottate per il match di Serie A, previsto in calendario per il prossimo venerdì 7 aprile alle ore 19:00.

Lecce-Napoli, trasferta con restrizioni per i residenti in Campania: l’ufficialità dall’Osservatorio

Si legge che la vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Campania sarà esclusivamente relativa al Settore Ospiti dell’impianto pugliese. Tuttavia, per ottenere l’accesso bisognerà essere iscritti ai programmi di fidelizzazione che prevede la SSC Napoli, quindi la tessera del tifoso.

Per ciò che riguarda in generale poi la gestione delle zone circostanti l’impianto e quindi l’afflusso di gente allo stadio, si garantisce un maggiore impiego di steward o comunque adeguato al numero di tifosi previsti e poi un rafforzamento dei servizi. Nello specifico per quelli che riguardano prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore.