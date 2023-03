😮 Pioggia di milioni per De Laurentiis: la cifra non ha precedenti nella storia del club

Il Napoli incasserà una cifra record dalla sfida di Champions League che si appresta a disputare allo Stadio Diego Armando Maradona: ecco a quanto ammonterà l’incasso.

Il mese di aprile più importante per il Napoli è alle porte, comincerà praticamente domenica sera con la sfida allo ‘Stadio Diego Armando Maradona’ contro i rossoneri di mister Stefano Pioli. Gli azzurri potranno fare affidamento su tutti i calciatori, di cui la maggior parte rientrati a metà settimana dagli impegni con le rispettive Nazionali. Al contempo per il match di Serie A in casa la formazione di Luciano Spalletti avrà dalla sua un pubblico da record.

Ma l’appoggio della gente di casa si estenderà anche alla sfida più ambiziosa in programma sempre col Milan, ed è quella valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Un palcoscenico inedito nella storia del Napoli, che per la prima volta dall’anno di fondazione del club è riuscita a rientrare nel gruppo delle migliori otto del torneo continentale.

In quel caso per inibire la tradizione rossonera nella competizione, ci sarà indubbiamente bisogno dell’apporto della platea di Fuorigrotta. D’altronde nessuno intende perdersi un match che di per sé rientrerà negli aneddoti dal giorno della gara in avanti, ossia il prossimo 18 aprile alle ore 21:00.

Champions League, numeri incredibili per Napoli-Milan: sarà incasso record nella storia del club

Proprio in occasione di Napoli-Milan di Champions League la società partenopea può tagliare un traguardo da record. Le cifre che si incasseranno per la vendita dei biglietti per i quarti di finale sono numeri mai visti per ciò che concerne lo stadio. Si tratterà del miglior incasso nella storia del club azzurro: vera e propria febbre da Champions League.

Si parla di una cifra vicina ai 7 milioni di euro per una sola sfida. Da giorni la società ha reso disponibili i tagliandi, però a scaglioni e per settori, di modo tale da gestire il grande afflusso di utenti sia online che in presenza, che chiaramente attendono con ansia di avere a disposizione il proprio titolo di ingresso. Si attende il tutto esaurito e la squadra del Napoli può già pregustare una notte magica tanto sugli spalti quanto in campo.