Napoli, Spalletti ha un’arma Champions in più: ora è ufficiale

Per il Napoli di Luciano Spalletti, in vista delle tre gare contro il Milan tra campionato e Champions League, è arrivata un’ottima notizia.

Dopo aver vinto la gara in trasferta 0-4 contro il Torino di Ivan Juric, il Napoli di Luciano Spalletti è atteso da un’altra gara molto importante. Il team partenopeo, infatti, ospiteranno domenica sera allo Stadio Diego Armando Maradona il Milan di Stefano Pioli.

I rossoneri non arrivano a questo match nel migliore dei modi, anzi. La squadra meneghina, al netto dell’impresa di aver eliminato il Tottenham dagli ottavi di finale di Champions League, sta di fatto attraversando in campionato un nuovo momento di crisi. Dopo il mese di gennaio horribilis, infatti, il Milan ha totalizzato solo un punto negli ultimi tre turni della nostra Serie A. Proprio per colpa di questa serie di risultati, i rossonersi sono scivolati di nuovo al quarto posto.

Il Napoli, dal canto suo, cercherà di battere la squadra guidata da Stefano Pioli per blindare ancora di più il proprio primato. Gli azzurri hanno infatti l’obiettivo di chiudere il prima possibile la pratica ‘Scudetto’ per poi concentrarsi sulla Champions League, dove ai quarti di finale sono attesi dal doppio confronto proprio contro il Milan. Nel frattempo, in vista di queste gare così importanti, Luciano Spalletti ha ricevuto davvero un ‘ottima notizia.

Napoli, ottime notizie per Luciano Spalletti: Giacomo Raspadori domani tornerà ad allenarsi con il resto del gruppo

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport’, infatti, Giacomo Raspadori tornerà domani ad allenarsi con il resto del gruppo. L’attaccante italiano, costretto ai box dallo scorso febbraio per un infortunio alla coscia, sarà a disposizione per la gara di domenica sera allo Stadio Maradona contro il Milan di Stefano Pioli.

Con il rientro a pieno regime di Giacomo Raspadori, Luciano Spalletti potrà di fatto affidarsi di nuovo ‘un’arma’ che si è dimostrata letale soprattutto in Champions League. L’ex calciatore del Sassuolo, infatti, ha segnato ben 4 gol nelle 6 partite della fase a gironi dell’edizione di quest’anno della massima competizione europea per club, dando così una grandissima mano per il passaggio del turno.