😱 Addio Spalletti, “ecco perché”: Napoli, tifosi spiazzati

Il Napoli gode della stagione condotta con Luciano Spalletti sulla propria panchina, ma i tifosi restano spiazzati per le parole su un possibile addio.

Il Napoli sa che quanto condotto in questa stagione è arrivato soprattutto grazie al lavoro svolto da e con Luciano Spalletti. Aurelio De Laurentiis vuole confermarlo anche per le prossime stagioni, ma c’è chi non è d’accordo con questa intenzione. Ecco perché.

Il Napoli sta per tornare in campo, con la ripresa della Serie A. Per la 28a giornata ospiterà infatti il Milan al Diego Armando Maradona e Luciano Spalletti non vuole commettere con i suoi passi falsi.

C’è chi, tuttavia, pensa che il tecnico azzurro al termine di questa stagione eccezionale dovrebbe dire addio. Nonostante la volontà del presidente di voler prolungare il suo contratto. I tifosi restano spiazzati.

Napoli, possibile addio di Spalletti? Le motivazioni per cui dovrebbe avvenire

Michele Criscitiello, in onda a ‘Radio CrC’ ha dichiarato: “Aurelio De Laurentiis credo voglia blindare Luciano Spalletti perché valorizza i giovani, non fa spendere troppi soldi. Ma anzi ti fa vedere bene chi hai già in rosa. È Spalletti che alla fine dell’anno dovrebbe dire ‘grazie e arrivederci’ perché il tifoso vorrebbe l’anno prossimo ancora di è più. E dopo 3 pareggi iniziano i malumori”.

“Per questo stesso motivo – ha continuato – Roberto Mancini avrebbe dovuto andare via dopo l’Europeo. E Stefano Pioli l’anno scorso, a fine campionato. Adesso godiamoci tutto, ma a fine stagione consiglio di fare delle riflessioni. Non so se il Napoli può aprire un ciclo, forse si ma dopo questo miracolo Spalletti difficilmente può fare ancora meglio nella stessa piazza. Nella mia testa è Spalletti che dovrebbe fare un passo indietro a fine stagione perché a Napoli ha scritto la storia e si fa fatica a riscriverla e lasciare da vincente credo sia sempre la scelta più giusta”.