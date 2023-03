😮 Mercato Napoli, De Laurentiis ritrova un colpaccio: “Ha grandi doti”

Il Napoli gioisce per le parole arrivate sul suo giocatore (in prestito): Spalletti può avere un ulteriore asso nella manica. Ecco quanto è stato riferito.

Il Napoli sa di dover affrontare tanti impegni, di volta in volta, nel corso di una stagione come sta già avvenendo in quella in corso. Motivo questo per cui compiere le giuste scelte per la rosa sul mercato è fondamentale. E Cristiano Giuntoli lo sa bene. Le parole arrivate su un giocatore in particolare attirano l’attenzione del club.

Il Napoli non vuole commettere passi falsi, tanto in campo quanto in ambito di affari di mercato. E sta perciò ragionando anche su cosa fare con Alessandro Zanoli alla fine di questa stagione.

Il terzino destro è attualmente in prestito alla Sampdoria e sta facendo davvero bene. Tra velocità, esplosività e gol (arrivato contro il Verona prima della sosta). Tra le file dei blucerchiati sono arrivati per lui solo elogi. Elogi che fanno sorridere anche Luciano Spalletti.

Napoli, parole al miele per Zanoli: parla il preparatore atletico della Sampdoria e De Laurentiis sorride

Quest’oggi ha parlato, ai microfoni de ‘Il Secolo XIX’, Federico Pannoncini, il preparatore atletico della Sampdoria. Le sue parole hanno riguardato anche Alessandro Zanoli, in prestito proprio al club ligure. Ecco le sue parole: “È esplosivo. È veloce, il che è una dote genetica. Noi lo aiutiamo a esprimersi, aprendogli gli spazi in allenamento per proporre le sue accelerazioni in gara. Un cavallo veloce va liberato dal recinto”.

‘Un cavallo veloce’: l’ha soprannominato così Federico Pannoncini. Il giocatore sta trovando maggiore spazio e soprattutto minuti di gioco nel club blucerchiato. Proprio quello che il Napoli voleva e vuole, per far sì che Zanoli possa trovare continuità e maggiore fiducia in se stesso. Il gol contro il Verona ne è stata la prova: il terzino destro sta bene e Luciano Spalletti sta perciò pensando di tenerlo con sé per la prossima stagione una volta che rientrerà dal prestito.