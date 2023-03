❌ Napoli, la tegola è pesante: ufficiale, niente Champions

Il Napoli scenderà in campo domenica contro il Milan e poi ritroverà i rossoneri dopo una decina di giorni in Champions League, ma la tegola rischia di pesare a lungo.

Napoli e Milan, in questo mese di aprile che sta per cominciare, si incontreranno più volte del previsto. La tegola pesante, di cui è arrivata la comunicazione ufficiale, ora però rischia di pesare e non poco sulle gare che dovranno essere giocate. Con ogni probabilità il giocatore salterà anche la gara dei quarti di Champions League.

Il Napoli, con la ripresa della Serie A e per la 28a giornata di campionato, ospiterà in casa propria il Milan. Stefano Pioli approderà al Diego Armando Maradona con un’emergenza in difesa.

In difesa non potrà, infatti, esserci Pierre Kalulu che al seguito della Nazionale Francese Under 21 ha rimediato un infortunio. Lo stop pesa sul Milan che dovrà privarsi di lui. Il fermo ai box rischia di prolungarsi, anche se i tifosi sperano che ciò non accada. Le ultime dopo il comunicato.

Napoli-Milan, rientro di Kalulu a forte rischio anche per la Champions League

Il Napoli affronterà per ben tre volte il Milan in questo aprile di fuoco. L’obiettivo è fare bene tanto in Serie A, dove c’è l’ufficialità dello Scudetto da conquistare, quanto in Champions League, per cercare di centrare la fase della semifinale. Luciano Spalletti attende il rientro dei suoi per continuare a lavorare in questo senso. Mentre per Stefano Pioli, dal Francia, non sono arrivate inizialmente buone notizie. E queste ultime sono poi state confermate dallo staff medico rossonero.

Pierre Kalulu, rientrato a Milano, si è sottoposto a esami strumentali che, come riferito anche da ‘Sky Sport’ e poi confermato in via ufficiale, hanno evidenziato una: “Lesione del muscolo soleo del polpaccio destro“. Ciò significa che il difensore francese sicuro non ci sarà in Napoli-Milan di campionato.

Ma, secondo quanto riferito da ‘SportMediaset’, c’è la paura in casa rossonera che non ce la faccia a recuperare neppure per i quarti di finale di Champions League: “Difficile, se non impossibile, anche la sua presenza in Champions sempre contro il Napoli il 12 aprile”, si legge. Seguiranno in tal senso ulteriori aggiornamenti.