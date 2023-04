😱 Colpo di scena Osimhen: novità pesante dell’ultim’ora

Importanti novità per quanto riguarda la situazione legata all’infortunio di Victor Osimhen. Ne ha parlato lo stesso tecnico Spalletti.

L’infortunio di Victor Osimhen è stato un brutto colpo per il Napoli. L’attaccante nigeriano, infortunatosi durante la pausa per le nazionali, non può essere in campo in quello che forse è il momento topico della stagione. Anche ad inizio stagione Osimhen era stato costretto a saltare alcune partite, con gli azzurri che però avevano superato brillantemente il periodo della sua assenza.

Lo ricorda Luciano Spalletti, che durante la conferenza stampa della vigilia del match contro il Milan da piena fiducia ai suoi sostituti, il Cholito Simeone e Giacomo Raspadori: “E’ un’assenza che ovviamente pesa.” ha dichiarato il tecnico toscano. “Ma voglio ricordare che, come ha detto giustamente anche Pioli, quando è mancato la squadra è comunque riuscita a non far pesare la sua assenza.”

Spalletti infatti si riferisce agli altri due attaccanti che, quando Osimhen è stato costretto a mancare dal campo, non l’hanno certo fatto rimpiangere: “Abbiamo il Cholito Simeone. Lui sa qual è il suo compito. Sa bene che in questo Napoli, come in generale nel calcio, ci vuole anche testa oltre che i piedi. Lui è un ragazzo intelligente, sa che si raggiungono gli stessi risultati anche con meno possibilità . Sono caratteristiche diverse, ma ciò non vuol dire che non farà bene.”

Napoli, Spalletti incrocia le dita: ecco quando potrebbe recuperare Osimhen

La domanda però viene comunque fatta. E Spalletti non può esimersi dal rispondere. Il tecnico toscano però lancia una nota d’ottimismo per riguardo il recupero. I tempi potrebbero infatti essere più corti del previsto. “Victor Osimhen recupererà per la prima gara di Champions? Siamo quasi convinti di sì, ma c’è da vedere e valutare il percorso di recupero.” ha risposto il tecnico del Napoli. “Però siamo fiduciosi. In base a quanto ci ha detto il medico e alla sua capacità di recupero siamo fiduciosi.”

Infine un passaggio sul tifo del Maradona: “Tutto quello che è stato fatto fino ad ora è stato fatto anche insieme ai tifosi. Io capisco e comprendo le difficoltà , ma in questa situazione la vittima è la squadra che purtroppo deve fare a meno del contributo del pubblico. Avere le Curve in silenzio è un peso grandissimo. Come l’assenza di Osimhen. Preferisco però non entrare troppo nel merito.”