😮Mercato Napoli, ufficialità improvvisa: colpo per la prossima stagione

Altro rinnovo in casa Napoli. La società ha comunicato l’accordo con uno dei beniamini di Luciano Spalletti.

Il Napoli è al lavoro sui rinnovi.

La stagione straordinaria che gli azzurri stanno portando avanti è frutto di preoccupazione per la dirigenza azzurra.

L’altra faccia di una medaglia che, se da un lato porta gioie alla tifoseria e soddisfazione alla società , dall’altra aumenta il rischio di perdere i giocatori a fine stagione.

Per questo motivo Aurelio De Laurentiis è già da mesi al lavoro per blindare i giocatori.

Ovviamente i calciatori più a rischio sono Osimhen, Kvaratskhelia e Kim, i tre pilastri della squadra.

Per Kim De Laurentiis pare che stia lavorando ad un rinnovo con la cancellazione della clausola rescissoria. Ieri, inoltre, il patron azzurri ha risposto ad alcune domande ai giornalisti all’esterno della Lega Calcio.

Quando gli è stato chiesto del rinnovo di Kvaratskhelia, ha risposto che non c’è bisogno di nessun rinnovo in quanto il georgiano ha cinque anni di contratto. Per dovere di cronaca ricordiamo che qualche giorno fa era uscita l’indiscrezione secondo cui lo stesso Kvaratskhelia aveva accettato un accordo con il Napoli per il prolungamento del contratto. Anche per lui, secondo quell’indiscrezione, l’accordo prevedeva un aumento di stipendio e l’eliminazione della clausola rescissoria.

Infine lo scoglio più grande sarà Osimhen. Il nigeriano ha ricevuto diverse offerte da top club europei che sarebbero disposti a sborsare cifre astronomiche per portarsi a casa il nigeriano. Uno su tutti il Psg, che addirittura avrebbe pensato a delle contropartite tecniche. Pare che De Laurentiis abbia, tuttavia, in mente un piano per convincere Osimhen a rimanere a Napoli, confermando il suo legame con la città .

Napoli, un altro rinnovo

Oggi la società partenopea ha comunicato di aver raggiunto e ufficializzato l’accordo per il rinnovo di un altro fedelissimo di Spalletti: Juan Jesus.

Per lui, a sorpresa, un prolungamento fino a giugno 2025, con opzione fino al 2027.

Una sorpresa per il difensore, che si pensava potesse prolungare per una sola stagione. Il brasiliano è uno dei punti di riferimento di Luciano Spalletti che evidentemente lo vuole con lui ancora per molto. Chissà che questo non possa essere un indizio di mercato anche sul futuro di Spalletti, ancora in silenzio a riguardo.