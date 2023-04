Napoli, infortunio Osimhen: il nigeriano rompe il silenzio e svela tutto

Dopo la notizia dell’infortunio l’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, ha rotto il silenzio e parlato pubblicamente in merito alla sua condizione e relativi tempi di recupero.

Al rientro dal ritiro con la Nazionale nigeriana per Victor Osimhen, il Napoli e i suoi tifosi è giunta la peggiore delle notizie. Il centravanti africano dovrà restare a riposo, lavorando con terapie e tabelle personalizzate per circa 2-3 settimane a causa di una lesione distrattiva all’adduttore destrodella gamba sinistra. Una pessima notizia, trattandosi per la formazione azzurra di uno dei pilastri della squadra nonché il capocannoniere attuale della Serie A.

Inoltre, è uno stop che capita nel momento più importante della stagione. Il mese d’aprile sarà quello della verità per il Napoli, che potrebbe matematicamente chiudere i conti per la vittoria del campionato o portare a termine la gran parte del lavoro in tal senso. E poi c’è la Champions League. Il doppio impegno ai quarti di finale contro il Milan, traguardo storico per la società partenopea.

A conti fatti, calendario alla mano, Victor Osimhen salterà sicuramente le gare casalinghe contro Milan ed Hellas Verona. Non sarà a Lecce per la sfida di campionato e chissà che non salterà anche la prima delle due gare di Champions League, ovvero l’andata del confronto con i rossoneri a San Siro. Una delle prospettive indica che si potrà riavere Osimhen a disposizione proprio in occasione del ritorno dei quarti di finale al Maradona.

Napoli, Osimhen: “Infortunio non grave, non vedo l’ora di festeggiare lo scudetto con i tifosi”

Il bomber è intervenuto in prima persona concedendo un’intervista al ‘TG5’ in occasione della quale ha parlato innanzitutto delle sue condizioni: “Non è un infortunio grave. Spero di esserci in Champions League contro il Milan. Razzismo? Non credo si possa fermare, ma farò di tutto per provarci. Il razzismo danneggia tutti”.

In merito alla vittoria del campionato da parte della formazione azzurra, l’attaccante Osimhen ha invece affermato: “Stiamo dando il massimo. Siamo vicini all’obiettivo e non vediamo l’ora di festeggiare. L’amore della gente è travolgente. Non vedo l’ora di festeggiare insieme ai tifosi lo scudetto sia allo stadio che per le strade della città”.