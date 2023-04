Napoli-Milan, la mossa del club è sorprendente: in passato è già accaduto…

In occasione di Napoli-Milan il club rossonero sorprende tutti, prendendo una decisione poco consueta di questi periodi, ma già assunta contro gli azzurri.

Il campionato di Serie A è ripartito all’inizio di aprile, dopo la pausa dovuta agli impegni fra le varie Nazionali. Uno stop che di certo non ha fatto piacere agli azzurri di Luciano Spalletti, che dovranno fare a meno per almeno due settimane di Victor Osimhen, rientrato dalla Nigeria infortunato. Sarà Giovanni Simeone a doverne prendere il posto, a partire da Napoli-Milan.

La sfida di domani sera 2 aprile alle 20:45 presso lo Stadio Diego Armando Maradona è soltanto la prima delle tre fra le due formazioni previste durante questo mese. Di scena a Fuorigrotta è prevista la gara di ritorno di Serie A, ma anche il ritorno dei quarti di finale di Champions League. L’andata si terrà a San Siro il prossimo 12 aprile.

Bisognerà mantenere alta la concentrazione e anche cambiare continuamente strategia a seconda delle situazioni e di quello che le sfide di volta in volta riveleranno. Un altro importante fattore è la tenuta mentale, e in tal caso l’ambiente circostante vale davvero molto.

Napoli-Milan, i rossoneri arriveranno in città direttamente domenica mattina: decisione a sorpresa

Sarà anche per questo che il Milan ha preso una decisione importante per ciò che concerne l’appuntamento a Napoli di domani sera. Il club, infatti, ha stabilito che la squadra rossonera guidata da mister Stefano Pioli non soggiornerà in città, arrivando come di consueto in trasferta il pomeriggio prima della partita. La serata della viglia del match sarà trascorsa a Milano. L’arrivo del Milan, infatti, è previsto direttamente per domani mattina, quindi per il giorno del match.

Il gruppo arriverà e direttamente si dirigerà all’Hotel Excelsior sul lungomare della città partenopea. Poi, viaggerà alla volta dello Stadio Maradona. Appena terminata la sfida, si rientrerà in Lombardia. Una decisione poco consueta, che in realtà il Milan aveva adottato già alcune stagioni fa proprio in occasione di un confronto contro il Napoli. D’altronde i giorni e le energie a disposizione vanno dosate bene: il finale di stagione è arrivato.