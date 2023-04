Napoli-Milan, la sentenza di Costacurta: frecciata agli azzurri

Il messaggio di Billy Costacurta in diretta sembra essere un avvertimento vero e proprio in vista di Napoli-Milan ma non soltanto: le dichiarazioni dell’ex calciatore.

Non sarà semplice per il Napoli affrontare i prossimi impegni fra campionato e Champions League con i dubbi circa i tempi di recupero di Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano, rientrato con un problema agli adduttori della coscia sinistra dagli impegni con la Nazionale, ha assicurato che darà il massimo per esserci in occasione dell’andata e del ritorno dei quarti di finale del torneo continentale. Ma è più verosimile credere che non mancherà alla sfida casalinga del 18 aprile.

L’assenza certa comunque è quella del primo match di aprile contro il Milan, ovvero la sfida di Serie A, che domani attende il resto dei suoi compagni di squadra allo Stadio Maradona a partire dalle 20:45. Come all’andata, l’attaccante non sarà a disposizione e sarà chiamato al suo posto Giovanni Simeone, pronto a restituire a mister Spalletti la fiducia che riporrà in lui.

La strategia di domani sera da parte di entrambe le squadre fornirà indicazioni importanti rispetto a quello che potrà essere il gioco da attuare in Champions League. Tuttavia, in competizione di simile portata entrano in gioco anche altri fattori.

Costacurta sicuro: “In Champions il gap fra Napoli e Milan un po’ si annullerà”

Secondo l’ex calciatore e attuale opinionista, Alessandro Costacurta, ad esempio il Milan in Champions potrà essere favorito dalla sua lunga e importante tradizione, nonché vincente. Per il Napoli invece sarà la prima volta ai quarti di finale del torneo. Nello specifico le sue parole a ‘SKY Sport’ sono state: “Entrambe in Champions saranno straordinariamente tese”.

Costacurta però considera che il livello di tensione non sarà lo stesso grazie ad alcune circostanze: “Paradossalmente le gare pesano più per il Napoli, che ha un’autostrada verso la finale e tutto lì può succedere. Credo che si annullerà un po’ il gap creatosi in campionato col Milan, anche se il Napoli è più forte dei rossoneri”.