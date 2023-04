Napoli, crollo al Maradona: Pioli frena e spiazza tutti in diretta

Il Napoli cade al Maradona contro il Milan e Stefano Pioli parla così nel post-partita: in diretta frena l’entusiasmo e spiazza.

Il Napoli è crollato, inaspettatamente, contro il Milan che ha mostrato tutto il proprio orgoglio. Stefano Pioli ha allora parlato della vittoria dei suoi nel post-partita ai microfoni di ‘Dazn’.

Il Milan, dopo un periodo sicuramente non semplice, ha fatto la differenza questa sera. Ha ritrovato Rafael Leao. Ma anche due scatenati come Brahim Diaz e Alexis Saelemaekers.

Stefano Pioli, allora, nel post-partita di Napoli-Milan, ha parlato della vittoria, dei prossimi impegni e soprattutto della Champions League. Le sue parole hanno spiazzato.

Napoli-Milan, le parole di Pioli nel post-partita: pensa alla Champions League e frena l’entusiasmo

In diretta a ‘Dazn’, Stefano Pioli ha dichiarato: “Mi è piaciuta la vittoria ed è solo il primo passo. Ho sentito tante cose, credo anche giuste, ma è solo l’inizio. Il primo passo. Contento di prestazione e vittorie ma è solo una partita. Champions League contro il Napoli? Qualsiasi risultato di stasera non condizionerà le partite di Champions perché è un’altra competizione e un’altra situazione. Sarà uno scontro importante tra due squadre molto forti. Ci saranno tante cose da valutare, sono 180′. In campionato il Napoli ha fatto meglio di noi ma il rush finale deve vederci protagonisti”.

“Avevo già deciso – ha continuato Pioli – di giocare a 4 perché l’attacco del Napoli è difficile da contenere. Sono situazioni e l’allenatore deve prendere decisioni. A me piace cambiare la squadra e i giocatori lo sanno, si sono fatti trovare pronti. Nessuna euforia: solo una buona prestazione contro una grande squadra. Testa all’Empoli, perché quelle partite ci hanno penalizzato. Non abbiamo più tempo di buttare via altre occasioni”.