🚨 Napoli-Milan, lite negli spogliatoi: nervi tesissimi al Maradona

Spunta la lite negli spogliatoi: Napoli-Milan è una partita dai nervi accesi, e cosi il retroscena ha spiazzato i tifosi di entrambe le squadre.

Una partita delicata, complicata e che ovviamente mette in palio tre punti importanti. Napoli e Milan distano tanti, tantissimi punti di distanza in classifica. Eppure quello che c’è in palio stasera al Maradona è importante anche sotto il punto di vista psicologico. Le due squadre si affronteranno anche in Champions League per il doppio confronti dei quarti di finale: una sfida importante che ovviamente metterà in palio un bottino ancor più delicato, ovvero l’accesso alle semifinali della Coppa dei Campioni.

Due squadre che si danno battaglia ma che, ad ora, vedono un Milan sul pezzo ed in grado di mettere alle corde il Napoli. E cosi la squadra di Stefano Pioli sta surclassando gli avversari soprattutto sotto il punto di vista del risultato: uno 0-3 nella ripresa quando mancano ancora diversi minuti della partita. Una partita che ovviamente sarà tutta da analizzare, soprattutto per capire i motivi che hanno portato ad una sconfitta cosi fragorosa per gli azzurri.

Napoli-Milan, spunta la lite tra Spalletti e Maldini

Quando il bottino è importante, anche i nervi tendono ad accendersi. Nel primo tempo i giocatori non se le sono mandate di certo a dire, ed abbiamo visto anche dei faccia a faccia molto tesi sul campo. Pare, però, che anche negli spogliatoi sia successo qualcosa durante l’intervallo della partita. A svelare il retroscena ci ha pensato il giornalista Tancredi Palmeri, che ha riportato di una lite accaduta proprio alla fine del primo tempo.

Protagonisti Spalletti e Maldini: i due, infitti, sarebbero stati protagonisti di un litigio nel tunnel degli spogliatoi. Un episodio che ovviamente alimenta e testimonia anche quanto il clima tra queste due squadre sia teso, e come si avverta anche l’importanza della partita per entrambe le squadre. Il tutto in un clima rovente anche per i giocatori del Napoli e la piazza, con gli ultras che si sono resi anche protagonisti di una protesta contro il presidente Aurelio De Laurentiis.