Napoli-Milan, vergogna al Maradona: il gesto dei tifosi è terribile

Il Napoli sta ospitando il Milan al Diego Armando Maradona ma è sotto di due gol: vergogna per il comportamento dei tifosi.

Sta accadendo l’imprevedibile a Napoli nella sera in cui al Diego Armando Maradona è arrivato il Milan. Perché i rossoneri hanno messo subito sotto i padroni di casa che forse non si aspettavano una partenza così. E che forse stanno soffrendo anche l’assenza di Victor Osimhen. Ma dagli spalti è arrivato anche un gesto vergognoso.

Il Napoli sta ospitando il Milan in casa propria. I rossoneri sono andati subito in vantaggio con il gol di Rafael Leao su assist di Brahim Diaz. E proprio lo spagnolo ha raddoppiato poco dopo. Il portoghese non si è però accontentato e per zittire definitivamente le critiche ha segnato anche il terzo gol del match. Nel momento in cui gli azzurri stavano spingendo di più.

La squadra di Luciano Spalletti, orfana al momento di Victor Osimhen in attacco, è rientrata all’intervallo sotto di due gol. E ora alla ripresa dovrà fare l’impossibile per salvare il salvabile. Nel frattempo, però, non si fermano i cori dagli spalti, zona rossonera.

Napoli-Milan, vergogna al Maradona: i cori dei tifosi rossoneri

Dagli spalti, quindi, che al Diego Armando Maradona stanno ospitando i tifosi rossoneri, stanno arrivando per il Napoli e i suoi sostenitori cori vergognosi. Che troppo spesso continuano a macchiare il calcio e le partite di Serie A.

Queste le parole cantate perciò dai tifosi rossoneri presenti allo stadio: “Vesuvio bruciali tutti, Vesuvio bruciali tutti”. E ancora: “Noi non siamo napoletani”. Oppure: “Mamma che puzza scappano i cani, stanno arrivando i napoletani”.

Non è la prima volta e, purtroppo, non sarà forse neanche l’ultima. Ma il clima della partita appare teso. Anche e soprattutto perché né il Napoli né i suoi tifosi si sarebbero aspettati un inizio così inteso. La squadra di Spalletti è stata tramortita e quanto si sta creando tra il pubblico non aiuta di certo.