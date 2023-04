Napoli ‘orfano’ di Osimhen: in diretta uno degli azzurri spiazza tutti

Napoli senza Osimhen ma con Giovanni Simeone dal primo minuto. Uno degli azzurri ha parlato prima della partita contro il Milan.

Il Napoli gioca stasera contro il Milan, match molto importante per la squadra azzurra dopo la sosta. Spalletti dovrà fare a meno di Victor Osimhen, infortunatosi qualche giorno fa. Il giocatore nigeriano sarà costretto a saltare il match contro il Milan ed anche quello contro il Lecce. La speranza, per lui, è quella di poter rendersi disponibile per la prima sfida di Champions proprio contro i ragazzi di Stefano Pioli. Una speranza che anche l’allenatore spera di poter tramutare in possibilità concreta. Certo, il Napoli senza il suo numero 9 perde moltissimo: i tifosi lo sanno bene ma al tempo stesso sperano di poter contare anche su altri giocatori che si sono fatti trovare pronti quando chiamati in causa.

La formazione titolare scelta da Spalletti per la sfida di stasera vede Giovanni Simeone, uno di quei giocatori che ha visto molta panchina durante la stagione ma che si è messo sempre a disposizione della squadra quando è stato necessario. L’attaccante argentino ha firmato anche dei gol importanti nel corso della stagione, come contro il Liverpool in Champions League. Spalletti sa che può contare su di lui, ed anche i compagni si fidano ciecamente del proprio compagno di squadra.

Napoli senza Osimhen, il pensiero di Rrahmani

La sfida di stasera contro il Milan è un passaggio molto importante anche per il futuro degli azzurri. Cosi anche senza Osimhen il Napoli è chiamato a far bene, trovare la via del gol e tenere lontani i rossoneri. Prima della sfida ha parlato Amir Rrahmani ai microfoni di ‘Dazn’. Proprio il difensore ha parlato dell’assenza di Osimhen e di quello che rappresenta per tutti gli azzurri dell’organico di Spalletti.

“Osimhen out? È un giocatore molto importante per noi, sappiamo come gioca e come possiamo sfruttare le sue capacità”, ha detto Rrahmani in diretta. “Simeone è un altro che conosciamo molto bene, quando è entrato in partita ha fatto molto bene“, le parole del difensore azzurro. “Speriamo che faccia belle cose anche lui”, la chiosa di Rrahmani.