“Assenza di Osimhen?”: Napoli-Milan, Di Lorenzo non ci sta dopo la sconfitta

Dopo la sconfitta patita allo Stadio Diego Armando Maradona per mano del Milan, Di Lorenzo ha parlato dell’assenza di Victor Osimhen.

Una sconfitta pesante che farà discutere nei prossimi giorni. Il Napoli esce con le ossa rotte da un Maradona silente, protagonista di una protesta contro il presidente De Laurentiis. Gruppi organizzati in silenzio, stadio diviso e squadre che in campo non ha mostrato quella personalità che ad oggi tiene gli azzurri primi in classifica con un distacco ancora considerevole sulla seconda. Un Napoli poco incisivo, con scarsa qualità nel palleggio e senza il suo attaccante. Si, perchè anche l’assenza di Victor Osimhen ha giocato un ruolo chiave nella sconfitta contro i rossoneri.

Ci si aspettava di sicuro qualcosa di più da coloro che sono scesi in campo, anche se il Milan si è presentato a Fuorigrotta con l’unico obiettivo di battere la capolista e legittimare il tricolore stampato sulle maglie rossonere che sta a testimoniare un aspetto indiscutibile: i campioni d’Italia restano, almeno per ora, i giocatori di Stefano Pioli. Se la partita di ieri avrà ripercussioni sulla doppia sfida che ci sarà in Champions tra le due squadre, questo potrà dirlo soltanto il tempo.

Napoli senza Osimhen, arriva la risposta del capitano Di Lorenzo

Per alcuni l’assenza di Osimhen ha pesato tantissimo sull’economia di gioco della squadra. Poca profondità, mancanza di un punto di riferimento in grado di creare scompiglio, ed in generale l’assenza di incisività sotto porta. Eppure, la squadra non ha mostrato quanto ammirato negli scorsi mesi, e questo non può dipendere soltanto dall’assenza dell’attaccante nigeriano. Sicuro di questo è Giovanni Di Lorenzo, capitano dei partenopei, che ai microfoni di ‘Dazn’ nel post partita si è soffermato proprio su questo aspetto.

“Quanto incide l’assenza di Osimhen? Osimhen è un grandissimo giocatore, ma una squadra non dipende da uno solo”, ha detto Di Lorenzo, di fatto mettendo una pezza definitiva sulla quesitone. “Brutta prestazione contro una grande squadra, i Campioni d’Italia”, ha ancora detto il capitano. Poi uno sguardo al futuro: “Champions? È un’altra competizione, si azzera tutto. Ora pensiamo a Lecce, poi penseremo alla Champions”, le parole del giocatore azzurro.