“Inaccettabile”: Napoli, la sentenza sugli azzurri non è passata inosservata

Il Napoli di Spalletti sta letteralmente dominando il campionato. Il vantaggio degli azzurri sulle rivali è davvero abissale.

La stagione del Napoli di Luciano Spalletti è stata fino ad ora davvero spettacolare. I numeri del club partenopeo sono incredibili e gli azzurri stanno facendo bene sia in Italia che in Europa. Nessuno però lo avrebbe detto a inizio stagione e la capolista ha un vantaggio incredibile su tutte le avversarie. La Juventus tecnicamente sarebbe a -12, ma la squalifica dei bianconeri, legata all’Operazione Prisma, pesa come un macigno.

Dietro c’è il baratro con le milanesi che quest’anno hanno deluso le aspettative e sono addirittura ad almeno 20 punti di distanza. In tanti concordano nel dire che gli azzurri stanno facendo una stagione spettacolare, ma il vantaggio netto sulle rivali è dovuto anche ad una stagione abbastanza deludente di quest’ultime. Dal Milan campione d’Italia all’Inter di Inzaghi la delusione per un’annata al di sotto delle attese è netta.

L’ex calciatore della Juventus Claudio Marchisio è intervenuto ai microfoni della Domenica Sportiva ed ha analizzato la stagione di tutte le big. Pure dando i giusti meriti al club di Spalletti il calciatore ha criticato molto Inter, Milan e Juventus, attaccando in particolare la formazione di Simone Inzaghi. Il giudizio del calciatore è netto.

Napoli, la sentenza di Marchisio sul campionato

L’ex noto centrocampista ha poi proseguito: “I giudizi vanno dati a fine stagione, ma non si può accettare che Inter, Milan e Juventus, con quelle rose, abbiano questi punti di distacco dal Napoli di Spalletti. Tutto questo è inaccettabile”. Poi Marchisio si è concentrato sui problemi dell’Inter, nell’ultimo weekend ancora ko contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. L’ex calciatore ha spiegato:

“L’Inter ha perso dieci partite, ma nonostante questo è ancora in lotta per il secondo posto in campionato. Dobbiamo ragionare bene su questa cosa, non puoi cambiare un tecnico ad una settimana dai Quarti di Champions, i veri giudizi vanno dati a fine stagione”. Non solo Marchisio, sono tanti in queste ore a discutere riguardo il futuro di Simone Inzaghi. Il tecnico sta deludendo molto le aspettative ed il suo futuro appare in bilico.