Kvaratskhelia, questa non ci voleva: doccia fredda dopo Napoli-Milan

Kvaratskhelia, brutte notizie per il talento georgiano dopo la gara tra Napoli e Milan. Ecco cos’è successo, questa non ci voleva per l’ex Dinamo Batumi

Una doccia fredda, senza se e senza ma. Il Napoli si schianta alla ripresa del campionato e agli albori di un mese d’aprile che può diventare storico e decisivo per gli uomini di Luciano Spalletti. Il Milan ha banchettato nella tana della capolista, impartendo una lezione che mai gli azzurri avevano ricevuto nel corso di questa stagione. Addirittura, per trovare un’altra sconfitta con quattro gol di scarto, bisogna tornare al 2007 e a quel pesantissimo Atalanta-Napoli terminato 5-1.

Pesa e ha pesato chiaramente l’assenza di Victor Osimhen, anche se un calciatore non può rappresentare l’alibi per un’intera squadra. La formazione allenata e guidata da Luciano Spalletti è stata vittima di un grande Milan, che ha fatto suo il primo dei tre atti che andranno a scandire questo mese di aprile. Adesso il Napoli è chiamato a ripartire già dalla prossima col Lecce, affidandosi immediatamente alla qualità dei suoi leader. Tra questi soprattutto Kvaratskhelia, ieri imbrigliato dalla difesa rossonera e sconsolato dalle brutte notizie che hanno susseguito la gara di ieri sera.

Napoli-Milan, brutte notizie per Kvaratskhelia: c’è il retroscena de ‘Il Corriere dello Sport’

Come riportato e rivelato dall’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, il talento georgiano si è piegato al cospetto di Rafael Leao. Il lusitano ha spezzato gli azzurri con una doppietta letale, vincendo il primo confronto diretto con Kvaratskhelia. “Sul 3-0, anche Kvara si è arreso”: così rivela il quotidiano, che tratteggia l’opaca serata in cui l’esterno del Napoli si è trovato costretto ad operare.

Mentre Leao spadroneggiava sulla propria corsia, il georgiano faticava a trovare un compagno con cui dialogare. Qualche sprazzo di qualità, qualche giocata importante, ma mai incisivo al 100%. Tutto il Napoli non ha girato e anche Kvaratskhelia ne ha pagato le conseguenze. Non ci voleva per i tifosi azzurri, che adesso sperano in una pronta reazione già venerdì sera contro il Lecce.