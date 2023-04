😱 Napoli, Giuntoli punta la stellina mondiale: è sfida agli sceicchi

Attraverso il Ds Cristiano Giuntoli il Napoli si sta muovendo in sfida con uno sceicco per arrivare alla stellina sudamericana: chi avrà la meglio?

Il Napoli lavora già sotto traccia in vista della prossima sessione di calciomercato per non farsi sottrarre le idee né alimentare azioni di disturbo. L’intenzione del club è quella di procedere con giovani emergenti da affiancare a figure più affermate già presenti in rosa. Dopo l’arrivo esplosivo di Kvaratskhelia in sostituzione di una bandiera partenopea, come lo è stata Lorenzo Insigne, la speranza è poter proseguire sulla falsariga con altri investimenti.

Uno dei giocatori che, secondo ‘TMW’, la società starebbe osservando attraverso Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, è il suo staff è Allen Obando, giocatore ecuadoriano 16enne di proprietà del Barcelona de Guayaquil, impegnato nel Sudamericano Under-17.

Durante la competizione continentale, il giovane centravanti ha già segnato ben due gol e non è una novità per gli Scouting. Basti pensare che sulle tracce del talentoso giocatore da tempo c’è il City Group, che intende formulare una proposta per portarlo quanto prima in Europa.

Il Napoli su Allen Obando, la stellina ecuadoriana del Sudamericano Under-17

Il City Group è una realtà calcistica molto potente, perché come società racchiude oltre al ben noto e ricco Manchester City anche il Girona in Spagna e il Palermo in Italia. Per Obando sarebbe stata formulata una proposta da 2 milioni di dollari, che nel caso della società ecuadoriana significherebbero molto per le sue casse.

In Italia oltre ai contatti col Napoli, ce ne sarebbero stati diversi anche con Fiorentina e Torino, ma verosimilmente si aspetterà comunque la conclusone del Sudamericano Under-17 prima di parlare del futuro. Anche perché l’attaccante compirà 17 anni appena a giugno e dovrà aver compiuto la maggior età per trasferirsi poi in Europa. Sarebbe una vera e propria scommessa da monitorare a distanza e portare in Serie A, nel caso del Napoli, nel momento adeguato.