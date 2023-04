😱 Calciomercato Napoli, il titolare verso la cessione: spunta la Premier

Il Napoli potrebbe essere costretto a cedere uno dei titolari di Luciano Spalletti già la prossima estate, anche in caso di scudetto.

Non è una novità il fatto che la prossima estate alcuni titolari potrebbe lasciare il Napoli. De Laurentiis ha spesso detto che la squadra non ha necessità di vendere, ma in realtà le circostanze potrebbero portare a un cambio di direzione. A prescindere dalla conquista dello scudetto e dall’avanzamento in Champions League, alcuni dei giocatori di Spalletti potrebbero cambiare maglia per la prossima stagione. Un’ulteriore conferma di questa possibilità arriva dal Regno Unito.

D’altronde, il rendimento degli azzurri in questa annata è stato eccellente, e molti dei giocatori partenopei si sono messi in mostra anche a livello internazionale. Il più richiesto di tutti è comprensibilmente Victor Osimhen, che piace soprattutto al Manchester United. I Red Devils sarebbero disposti a offrire per lui almeno 150 milioni di euro, ai quali il Napoli non potrebbe certamente dire di no.

Ma anche altri elementi della rosa campana potrebbero lasciare la squadra, con la giusta offerta. De Laurentiis e Giuntoli stanno cercando di trattenerne il più possibile, soprattutto Kim Min-jae e Kvaratskhelia, ma al momento sembra inevitabile un cambiamento nella rosa del Napoli. E in alcuni casi la cessione già questa estate diventa quasi obbligatoria, se non si vuole correre rischi per il futuro.

La Premier chiama, il Napoli risponde: cessione possibile

I casi più caldi sono quelli di Piotr Zielinski e Hirving Lozano, i cui contratti scadono nel 2024. I due hanno già stipendi molto alti, e un rinnovo eccederebbe i limiti del tetto salariale del club, per cui la cessione pare la soluzione più adeguata. In questo modo, il Napoli monetizzerà dal loro addio, evitandosi di perderli a zero tra due estati, come successo ad alcune rivali di Serie A negli ultimi anni.

Importante soprattutto il caso del messicano, che ha già un ingaggio al limite (4,5 milioni l’anno) e sembra destinato alla cessione. La buona notizia è che Lozano ha diverse pretendenti in Inghilterra, secondo quanto rivelato dal quotidiano ‘The Sun’. Sulle sue tracce ci sarebbero Chelsea, Newcastle e Arsenal, che per assicurarselo dovrebbero arrivare a spendere almeno 30 milioni di euro. Una cifra che il Napoli potrebbe poi reinvestire in sostituto, consapevole di avere già pronto Politano nello stesso ruolo.