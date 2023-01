Calciomercato Napoli, il Manchester United vuole l’attaccante a gennaio

Il Manchester United vuole l’attaccante a gennaio e il Napoli resta spettatore molto interessato della trattativa: tutti i dettagli

Il destino del Napoli e del Manchester United si è incrociato più volte sul mercato, ma mai incontrato per davvero. La scorsa estate, negli ultimi giorni soprattutto, era nata l’idea da Jorge Mendes di portare Cristiano Ronaldo all’ombra del Vesuvio, con Victor Osimhen in Premier League. Una trattativa difficilissima da portare a termine, considerando che i Red Devils avrebbero dovuto spendere circa 100 milioni di euro. Una cifra altissima e infatti non se ne fece nulla.

Oggi Ronaldo è all’Al Nassr e Osimhen al Napoli e il Manchester United necessita di un attaccante. La prossima estate potrebbe esserci l’assalto al centravanti nigeriano e nel frattempo nel mirino di Erik ten Hag è finito Randal Kolo Muani. Vice campione del mondo con la Francia a Qatar 2022, è di proprietà dell’Eintracht e deve affrontare i partenopei agli ottavi di finale di Champions League. O meglio, dovrebbe, perché i Red Devils vogliono portarselo a casa già a gennaio.

Il Manchester United vuole Kolo Muani

Secondo quanto riferito dall’edizione tedesca di Sky Sport, al Manchester United piace Randal Kolo Muani e proverà ad acquistarlo già a gennaio. Ha disputato un buon Mondiale con la Francia, anche se sulle sue spalle pesa il gol sbagliato al 120′ con Emiliano Martinez protagonista con una parata strepitosa. E’ arrivato a parametro zero dal Nantes l’estate scorsa e ha un contratto con l’Eintracht fino al 2027. Per portarlo via, ten Hag dovrà presentare un’offerta molto alta. Non che in Premier League abbiano problemi di soldi, certo, però c’è anche un discorso legato alla Champions League.

Kolo Muani deve affrontare gli ottavi di finale, che vedrà di fronte Eintracht Francoforte e Napoli in una doppia sfida molto interessante. Per il club tedesco, perdere l’attaccante -autore di 8 gol e 11 assist in stagione- sarebbe un duro colpo da digerire. Il Napoli osserva interessato, consapevole che quest’operazione può far bene: sia perché priverebbe i tedeschi di un grande giocatore, sia perché terrebbe sotto controllo lo United -che vuole sempre Osimhen- per un bel po’.