Calciomercato Napoli, sta arrivando: prenotata la clinica per le visite

Il Napoli ha piazzato il primo colpo del calciomercato di gennaio, che sta arrivando: mancano solo le visite mediche, ecco quando si svolgeranno

Il calciomercato di gennaio è ufficialmente iniziato da pochi giorni, ma sono diverse settimane che il Napoli sta lavorando per rinforzare la rosa. Ci sono alcune situazioni in ballo, come quella di Diego Demme che potrebbe lasciare la squadra di Luciano Spalletti per andare a giocare altrove, visto che sta trovando pochissimo spazio. Dipenderà tutto dal giocatore, che al momento non ha ricevuto proposte particolarmente allettanti da pensare di cambiare squadra.

E poi c’è forse l’unico neo che ha la rosa allenata da Spalletti: il terzino destro che ‘sostituisce’ Di Lorenzo. Alessandro Zanoli è un calciatore promettente, ma tra i due c’è una grande differenza morale e tecnica. Ecco perché il Napoli ha deciso di imbastire una trattativa sulla base di prestiti con la Sampdoria per accogliere Bartosz Bereszynski, tra l’altro compagno di Nazionale di Zielinski. I due hanno anche partecipato all’ultimo Mondiale con la Polonia.

Napoli, quando Bereszynski svolgerà le visite mediche

Secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, Bartosz Bereszynski ha già salutato i suoi compagni di squadra al centro sportivo di Bogliasco. Domani mattina svolgerà le visite mediche a Villa Stuart e subito dopo si procederà con la firma sul contratto. E presto sarà anche a disposizione di Luciano Spalletti: potrebbe esserci già per la trasferta di Marassi proprio contro la Sampdoria. Il terzino polacco e Zanoli, quindi, potrebbero giocare la partita a maglie invertite e per il giocatore di proprietà del Napoli, potrebbe essere una grande occasione per accumulare minuti in Serie A.

Il Napoli poi accoglierà, di nuovo, anche Nikita Contini. Il portiere sta svolgendo il ruolo di secondo alle spalle di Audero alla Sampdoria e si è messo in bella mostra in Coppa Italia. Ma per una questione di liste, ai partenopei serviva un ritorno e si è optato per quello del portiere italo-ucraino. In attesa di capire cosa succederà con Salvatore Sirigu, cercato anche dalla Reggina, svolgerà il ruolo di terzo.