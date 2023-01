Napoli, che beffa a Milano: è successo al 98′

Il Napoli subisce un’altra beffa a Milano, stavolta al 98′ e non riescono a conquistare la tanto cercata vittoria

La sconfitta al Meazza ha un po’ rovinato i piani del Napoli. Un 1-0 che comunque non cambia la sostanza del campionato: la squadra di Spalletti è prima in classifica, con cinque punti di vantaggio sul Milan, sette sulla Juventus e otto sull’Inter. Ha ancora il destino nelle proprie mani e domenica la partita con la Sampdoria va assolutamente vinta. A Milano si può perdere, nei sette anni di Maradona a Napoli contro l’Inter in trasferta sono arrivati due pareggi e cinque sconfitte.

E Milano è fatale di nuovo al Napoli, stavolta il giorno dell’Epifenia. La Primavera di Frustalupi non è riuscita a portare a casa la vittoria, sprecando un doppio vantaggio importante e subendo il gol del pareggio al 98′. Una vera e propria beffa per come si era messa la partita, considerando che gli azzurrini in trasferta non hanno ancora vinto.

Primavera, il Napoli pareggia col Milan 2-2 al 98′

Era partito benissimo il Napoli con il gol di Gioielli al 19′ con colpo di testa da situazione di calcio piazzato. Poi addirittura il raddoppio di Spavone al 47′, che avrebbe potuto tagliare le gambe ai pari età del Milan. Tuttavia, la formazione allenata da Ignazio Abate ha saputo reagire, trovando dopo pochi minuti il gol con Gala che ha riaperto la partita. Complice delle perdite di tempo e Boffelli che è rimasto a terra, l’arbitro ha prolungato di 2′ il recupero invece che dei consueti 30” e El Hilali ha trovato il definitivo 2-2 al 98′.

Una grande gioia per il Milan, che tiene il Napoli a distanza di tre punti. La squadra di Frustalupi non ha ancora vinto in trasferta, c’era andata molto vicina, e adesso + a +2 sull’Inter quartultima -posizione che condannerebbe ai playout- che domani è impegnata sul campo dell’Empoli. Gli azzurrini il prossimo turno giocheranno contro la Juventus, precisamente sabato, il giorno dopo la sfida tra le due prime squadre. La speranza a Napoli è che gli esiti delle due sfide siano diversi rispetto a queste due sfide di Milano.