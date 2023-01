Napoli, comunicato ufficiale: De Laurentiis ha ceduto l’attaccante

In pieno inizio di sessione invernale di calciomercato, il Napoli ha annunciato il primo affare in uscita: la società acquirente ha comunicato la buona riuscita della trattativa.

Da tempo la società di Aurelio De Laurentiis trovava la giusta soluzione per il futuro dell’esterno d’attacco, che a sua volta cercava una squadra pronta a garantirgli maggiore spazio. Alla fine in questo mite gennaio 2023, è giunta la notizia ufficiale: il Napoli ha ceduto Eugenio D’Ursi al Crotone. A comunicarne l’esito della negoziazione è stata proprio la società calabrese, con un comunicato apposito.

L’acquisto – recita il testo – è avvenuto “a titolo definitivo dalla SSC Napoli”. Quindi si può concludere che l’avventura del calciatore napoletano classe ’95 con la squadra della propria città si sia definitamente terminata, dopo essersi formato proprio nelle giovanili azzurre. L’accordo che D’Ursi ha siglato con il Crotone prevede la permanenza in rosa fino al 30 giugno del 2025 e indosserà la maglia numero 7.

Si tratta di un esterno d’attacco molto veloce ed abile che, giunto ai 27 anni, ormai aveva bisogno di indirizzare definitivamente la carriera. Va da sé che difficilmente avrebbe trovato spazio con la prima squadra guidata da mister Luciano Spalletti.

Napoli, è ufficiale: D’Ursi passa al Crotone a titolo definitivo

D’Ursi conosce molto bene la Serie C, poiché vi ha già affrontato due sfide, indossando prima la maglia del Pescara e poi quella del Bari. In questa annata 2022-23, il calciatore ha vestito nei primi mesi i colori del Foggia, prima di negoziare il trasferimento definitivo ai pitagorici. L’amicizia professionale fra Vrenna e De Laurentiis ha favorito la facile riuscita dell’affare, ma chiaramente il club coinvolto è stato anche il Foggia, dove risiedeva fino a ieri il giocatore.

L’obiettivo è quello del raggiungimento della Serie B e l’esperienza di D’Ursi, il cui idolo sportivo è Alexis Sanchez, potrebbe favorirne la riuscita. Il tecnico Lerda è felicissimo di accoglierlo anche perché in questa prima parte di stagione i numeri col Foggia sono stati positivi: un gol e tre assist in 15 partite in rossonero. È tempo di ricominciare.