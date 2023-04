Napoli-Milan, adesso cambia tutto: la notizia gela Maldini

Nel posticipo della ventottesima giornata di Serie A il Milan ha battuto nettamente il Napoli di Spalletti, mandando un chiaro segnale.

Il Napoli di Spalletti e il Milan campione d’Italia di Stefano Pioli si sono sfidate nel big match della ventottesima giornata di Serie A. C’era grande attesa per questa sfida, soprattutto perchè le due compagini sono state sorteggiate anche in Champions League e si affronteranno in un doppio confronto storico, solo tra pochi giorni.

Gli azzurri erano senza dubbio la squadra con ‘meno da perdere’, ma le cose non sono andate come previsto. Nel posticipo il Milan ha ottenuto una clamorosa vittoria, un netto 4 a 0 che sicuramente mette in allarme la formazione di Spalletti. La capolista è infatti nettamente avanti in campionato, ma non era mai accaduto agli azzurri di perdere in questo modo.

Un 4 a 0 con i rossoneri trascinati dal portoghese Rafa Leao, rigenerato dopo diversi mesi di astinenza. Per la sfida con gli azzurri Pioli ha utilizzato nuovamente il 4-2-3-1, il modulo che, circa un anno fa, regalava lo scudetto al club rossonero. L’esperimento con la difesa a tre non ha funzionato e i campioni d’Italia in carica hanno deciso di tornare al vecchio modulo per la sfida con la squadra di Spalletti.

Napoli-Milan, una preoccupazione in più per Maldini

Questa parte finale della stagione è molto importante in casa rossonera. Dai Quarti Champions alla qualificazione alla massima rassegna europea in campionato, sono tante le preoccupazioni della società. Come riporta Tmw il caso più spinoso in casa Milan riguarda il futuro di Rafael Leao. Il calciatore è in scadenza di contratto nel 2024 e paradossalmente la doppietta firmata al Maradona non è una buona notizia per Maldini e la società che da tempo faticano a trovare l’accordo.

Leao vuole esporsi ad un finale di stagione eccezionale, sia per aiutare la sua squadra ma anche per il suo futuro. Una serie di buone prestazioni potrebbero contribuire a migliorare la situazione in chiave rinnovo: da un lato il Milan potrebbe offrire un’offerta più generosa e dall’altra queste prestazioni potrebbero aiutare a trovare intriganti offerte di calciomercato. Il Milan pensa al campo, ma il mercato chiama.