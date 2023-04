Napoli-Milan, adesso è ufficiale: dopo il caos arrivano provvedimenti durissimi

Un serata molto tesa, quella vissuta ieri allo Stadio Diego Armando Maradona in occasione della partita tra Napoli e Milan. Oggi sono arrivati provvedimenti molto duri.

Una serata di cui si parlerà molto all’interno dell’ambiente Napoli anche nei prossimi giorni. La sconfitta, certo, ma soprattutto quello che è accaduto all’esterno del campo. Sembra strano pensare che una sconfitta sonore e pesante come quella subita ieri dagli azzurri debba passare in secondo piano. Da un lato c’è una squadra come quella di Spalletti che continua a vantare una situazione in classifica invidiabile, motivo per il quale il risultato di ieri potrebbe sembrare ininfluente. Ad essere toccato potrebbe essere il morale e gli equilibri in vista anche del doppio confronto di Champions. Questo aspetto, però, soltanto il tempo potrà dirlo con chiarezza.

Il tutto, come detto, è finito in secondo piano per quella che è stata la protesta degli Ultras contro la proprietà ed il particolare Aurelio De Laurentiis. Non solo: ci sono stati anche degli scontri all’interno della Curva B tra diversi gruppi Ultras, che il che ha portato anche ad una situazione di caos e paura. Tante famiglie e bambini presenti allo stadio, che si sono ritrovati a dover assistere ad un brutto spettacolo all’interno dell’impianto.

Napoli-Milan, comunicato ufficiale: emessi Daspo dopo la gara di ieri

Il clima all’interno dell’ambiente Napoli è di sicuro teso, aspetto testimoniato proprio da quanto accaduto all’interno dello Stadio. Il presidente De Laurentiis, cosi come la Questura, lavorano spalla a spalla ormai da settimane. Anche il blocco all’ingresso di bandiere e tamburi all’interno dello Stadio ha creato diversi dissapori tra i gruppi organizzati. Ieri, come detto, ci sono stati diversi episodi da condannare, ed in mattinata è arrivato anche un comunicato ufficiale che ha annunciato diversi Daspo.

Ben 24 in totale quelli emessi dalla Questura, come annunciato in via ufficiale. “[…] gli agenti del Commissariato San Paolo, durante i servizi di filtraggio per l’accesso allo stadio, hanno sanzionato 20 persone per violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo”, scrive la notta ufficiale. “[…] 3 per aver esibito un biglietto non corrispondente al titolare e le altre 17 poiché trovate in possesso di sostanza stupefacente; queste ultime sono state altresì sanzionate amministrativamente”.

“Inoltre, i poliziotti hanno denunciato 4 persone, tra i 24 e i 32 anni, di cui una per scavalcamento dal settore inferiore a quello superiore della Curva B – scrive ancora il comunicato -, una per aver acceso un fumone all’esterno dell’impianto sportivo, un’altra per porto di armi od oggetti atti ad offendere”.